Николай Езерский: свобода и ответственность

О тех, кто стоял у истоков Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, и тех, кто оставил значимый след в её 125-летней истории, расскажет цикл лекций под общим названием «Лермонтовка — территория открытий». Третью среду каждого месяца, в 15.00 — трёхчасовой рассказ о людях, событиях и уникальных коллекциях.

Учёный секретарь библиотеки, Дмитрий Мурашов, пояснил: «В 1892 году в нашем городе появилась первая в стране и мире библиотека, носящая имя великого русского поэта, Михаила Лермонтова. Дата солидная, и мы решили напомнить жителям города и области о том, что в истории нашей библиотеки сосредоточена история не только одного учреждения, но и история города, области и даже страны».

Именно в таких масштабах измеряется личность героя первой лекции. Николай Фёдорович Езерский — юрист, журналист, общественный деятель. В 1906-ом году он вошёл в состав 1-ой Государственной Думы, где представлял именно Пензенскую губернию, с которой судьба связала его ещё в 1902-ом.

«До Пензы он жил в Москве, работал в Министерстве финансов, Министерстве просвещения... Но однажды он понял, что не может работать по указке, что ему нужно настоящее дело, а не просто карьера. Такую должность он нашёл в Пензе и стал инспектором народных училищ по Мокшанскому и Городищенскому уездам. И с 1902-ого года Езерский стал жить и работать в Пензенской губернии, где возглавил общественную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова», — отметил Дмитрий Юрьевич.

В фонды библиотеки он безвозмездно передавал книги из личного собрания. Здесь он проводил лекции по культуре и литературе, оттачивая ораторское мастерство для будущей политической и публицистической деятельности.

Часть своих размышлений на депутатском посту Езерский отразил в книге под бесхитростным названием — «Государственная Дума первого созыва» (1907г.). Первое издание с подписью автора имеется в библиотеке. Кстати, следующая лекция будет посвящена именно автографам великих людей, которые бережно хранятся в Лермонтовке.