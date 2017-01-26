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В Пензе бизнес-обмудсмен региона провел приём предпринимателей
Сегодня в Пензе
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Уполномоченный ответил на вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности, а также прав самих предпринимателей. В первую очередь, это случаи возможного бюрократического давления и необоснованных административных барьеров, действия или бездействия отдельных чиновников, а также возможных незаконных действий контрольных органов. «Я надеюсь, что в ходе встречи я смог оказать посильную помощь и поддержку всем обратившимся предпринимателям», - подчеркнул Карим Кузахметов.
Уполномоченный ответил на вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности, а также прав самих предпринимателей. В первую очередь, это случаи возможного бюрократического давления и необоснованных административных барьеров, действия или бездействия отдельных чиновников, а также возможных незаконных действий контрольных органов.
«Я надеюсь, что в ходе встречи я смог оказать посильную помощь и поддержку всем обратившимся предпринимателям», - подчеркнул Карим Кузахметов.
Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017
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