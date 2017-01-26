В Пензе бизнес-обмудсмен региона провел приём предпринимателей

Уполномоченный ответил на вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности, а также прав самих предпринимателей. В первую очередь, это случаи возможного бюрократического давления и необоснованных административных барьеров, действия или бездействия отдельных чиновников, а также возможных незаконных действий контрольных органов.

«Я надеюсь, что в ходе встречи я смог оказать посильную помощь и поддержку всем обратившимся предпринимателям», - подчеркнул Карим Кузахметов.