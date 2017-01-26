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 Четверг, 26 января 2017
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Организация работы скорой помощи на территории региона
Сегодня в Пензе
 

Вопросы работы областной станции скорой медицинской помощи обсуждали на встрече, которую провел вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин с водительским составом медицинского учреждения.  

Встреча с сотрудниками станции скорой помощи прошла по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков проинформировал собравшихся об организации работы скорой помощи на территории региона. Отметив, что сегодня по вызовам к жителям области выезжают 129 бригад медиков. Причем одна бригада рассчитана на 10 тысяч населения.

По итогам встречи вице-губернатор Валерий Савин поручил сотрудникам Минздрава и областной станции скорой помощи обратить внимание на договорные обязательства учреждения, на эффективность механизма проведения технических работ.

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