ИНН физического лица можно получить в любом налоговом органе

Принцип экстерриториальности при предоставлении государственных услуг налоговыми органами является одним из основных в деятельности ФНС России.

С 1 января 2017 года все территориальные налоговые органы начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства (места пребывания) физического лица.

Заявление о постановке на учет физическим лицом может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте.