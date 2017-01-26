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ИНН физического лица можно получить в любом налоговом органе
Сегодня в Пензе
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Принцип экстерриториальности при предоставлении государственных услуг налоговыми органами является одним из основных в деятельности ФНС России. С 1 января 2017 года все территориальные налоговые органы начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства (места пребывания) физического лица. Заявление о постановке на учет физическим лицом может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте.
Принцип экстерриториальности при предоставлении государственных услуг налоговыми органами является одним из основных в деятельности ФНС России.
С 1 января 2017 года все территориальные налоговые органы начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства (места пребывания) физического лица.
Заявление о постановке на учет физическим лицом может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте.
Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017
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