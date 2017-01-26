С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам

Налоговые органы будут администрировать три вида страховых взносов - на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование.

В Налоговом кодексе появилась новая глава 34 «Страховые взносы».

С 1 января 2017 года на налоговые органы возлагаются следующие функции:

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов;

прием от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период - 1 квартал 2017 года;

взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года;

зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам.

Несмотря на изменение администратора страховых взносов порядок их исчисления и уплаты практически не изменился (сохранены тарифы страховых взносов, в том числе и пониженные, порядок определения объекта, базы для исчисления страховых взносов, сроки уплаты страховых взносов).

Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-е число месяца, следующего календарного месяца.

Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ утверждена форма Расчета по страховым взносам.

Расчет по страховым взносам плательщики должны представлять ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. В 2017 году плательщики должны подать расчет по страховым взносам в налоговые органы за первый квартал 2017 года не позднее 2 мая 2017 года (30 апреля выходной день).

Хотелось бы обратить внимание плательщиков, что годовые расчеты по страховым взносам за 2016 год представляются в ПФР и ФСС.

Кроме того, если налогоплательщикам необходимо сдать уточненные расчеты за период до 01.01.2017, то они также представляются в ПФР и ФСС.

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленные за Федеральной налоговой службой. Не важно за какой период производится уплата страховых взносов (в том числе прошлые года).

Код бюджетной классификации состоит из 20 знаков при этом первые три знака, должны принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба.

Особое внимание плательщиков обращаем на правильность заполнения реквизитов платежных документов на перечисление страховых взносов:

- «ИНН» и «КПП» получателя средств - указывается значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

«Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.

Для удобства налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы создан специальный раздел «Страховые взносы 2017».