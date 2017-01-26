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Всероссийский заповедный урок
Сегодня в Пензе
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Узнать больше о заповедной системе России школьники и студенты смогут на тематических занятиях. В помощь учителям сотрудники заповедника «Приволжская лесостепь» разработали онлайн-площадку. Здесь можно скачать готовый урок или воспользоваться материалами для своего занятия.
«Этот сайт позволит всем желающим подготовить и провести этот урок качественно, с использованием проверенной информации», – отметил директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» Александр Добролюбов.
Найти сайт просто, достаточно ввести название – заповедныйурок.рф. Идея провести в школах заповедные уроки принадлежит экоцентру «Заповедники». Главная цель таких занятий – познакомить население, прежде всего детей, с особенностями заповедной системы России, которой в этом году исполнилось 100 лет.
«По сути никто кроме России не имеет у себя таких особо охраняемых природных территорий как заповедники. Они отличаются от национальных парков, широко распространенных в Европе и Америке, тем, что заповедники – это полностью закрытая для хозяйственной деятельности территория, созданная с целью охраны природы и ведения научно-исследовательской работы», – рассказал Александр Добролюбов.
С момента старта всероссийской акции в Пензе заповедные уроки уже провели в 12 учебных заведениях, в том числе в вузах.
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