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Сладкое на экспорт
Сегодня в Пензе
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Пензенский шоколад в на прилавках китайских магазинов. Выдумка? Нет,- обозримое будущее. На образовательном семинаре производители кондитерских изделий обсудили перспективы выхода на рынок Китайской Народной Республики.
«Потребление шоколада на душу населения в Америке - 6 кг/год, в Китае эта цифра в 2011 году равнялась 200 граммам. На сегодняшний день эта цифра блика к килограмму. Соответственно, за какие-то 5-6 лет произошло кратное увеличение. Вы представляете, какой потенциал!»,- говорит Александр Гаврик, президент многопрофильного холдинга.
Шоколад в Китае является премиальным продуктом, доступным далеко не всем. Однако, численность тех, кто может его себе позволить в КНР на сегодняшний день превышает 300 миллионов человек. Так что с отсутствием спроса на свой товар пензенские кондитеры вряд ли столкнутся.
«Мы очень много лет, начиная с 90-ых годов импортировали из Китая. Сначала какие-то банальные вещи, а в последнее время все больше продукции серьезной. В том числе, станкостроительную продукцию мы получаем из КНР. Я думаю, что пришло наше время отдавать им долг – экспортировать наши товары в Китай»,- отметил Валерий Беспалов, Заместитель Председателя Правительства Пензенской области.
Уже в мае этого года Центр кластерного развития вместе с коллегами-кондитерами отправятся для продвижения своей продукции на международную выставку в Шанхай.
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