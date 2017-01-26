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30 кг рыбы обнаружили без ветеринарных сопроводительных документов
Сегодня в Пензе
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Установлен факт реализации физическим лицом свежей рыбы (горбуша) в количестве 30 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие места ее выхода. Тем самым физическое лицо нарушило закона «О ветеринарии». Перед тем как рыба попадет на стол потребителю для употребления в пищу, она должна подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе и соответствовать установленным требованиям. По итогам рейда нарушитель привлечен к административной ответственности.
Установлен факт реализации физическим лицом свежей рыбы (горбуша) в количестве 30 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие места ее выхода. Тем самым физическое лицо нарушило закона «О ветеринарии».
Перед тем как рыба попадет на стол потребителю для употребления в пищу, она должна подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе и соответствовать установленным требованиям.
По итогам рейда нарушитель привлечен к административной ответственности.
Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017
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