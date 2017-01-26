30 кг рыбы обнаружили без ветеринарных сопроводительных документов

Установлен факт реализации физическим лицом свежей рыбы (горбуша) в количестве 30 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции и эпизоотическое благополучие места ее выхода. Тем самым физическое лицо нарушило закона «О ветеринарии». Перед тем как рыба попадет на стол потребителю для употребления в пищу, она должна подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе и соответствовать установленным требованиям. По итогам рейда нарушитель привлечен к административной ответственности.

Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017