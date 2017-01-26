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В Пензенской области выявлен факт нарушения земельного законодательства
Сегодня в Пензе
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На земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 1864 га, принадлежащих ООО «Агроком-Альянс» на праве собственности, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель, что привело к зарастанию их сорной травянистой растительностью. За допущенное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности и назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Не согласившись с вынесенным постановлением, представитель ООО «Агроком-Альянс» обратился в суд с жалобой об отмене постановления. В конце декабря 2016 года суд рассмотрел представленные материалы дела и принял решение об изменении вынесенного постановления в части назначения размера административного штрафа, снизив его до 200 тыс. рублей.
На земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 1864 га, принадлежащих ООО «Агроком-Альянс» на праве собственности, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель, что привело к зарастанию их сорной травянистой растительностью.
За допущенное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности и назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.
Не согласившись с вынесенным постановлением, представитель ООО «Агроком-Альянс» обратился в суд с жалобой об отмене постановления. В конце декабря 2016 года суд рассмотрел представленные материалы дела и принял решение об изменении вынесенного постановления в части назначения размера административного штрафа, снизив его до 200 тыс. рублей.
Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017
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