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 Четверг, 26 января 2017
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В Пензенской области выявлен факт нарушения земельного законодательства
Сегодня в Пензе
 

На земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 1864 га, принадлежащих ООО «Агроком-Альянс» на праве собственности, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель, что привело к зарастанию их сорной травянистой растительностью.

За допущенное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности и назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, представитель ООО «Агроком-Альянс» обратился в суд с жалобой об отмене постановления. В конце декабря 2016 года суд рассмотрел представленные материалы дела и принял решение об изменении вынесенного постановления в части назначения размера административного штрафа, снизив его до 200 тыс. рублей.

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