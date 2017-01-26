В Пензенской области строго следят за карантином растений

В отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 265 заявок. При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 5489,5 т подкарантинной продукции, из них: • ячмень – 1447,5 т; • семена подсолнечника – 4004 т; • семена гороха – 20 т; • семена гречихи – 8 т; • капуста – 10 т; • пиломатериал – 135 м3. На вышеуказанную продукцию выдано 167 карантинных сертификатов. Отправлено на экспорт: • пшеница – 3416 т; • семена льна – 2910 т; • деревянные поддоны – 34 шт.; • деревянные ящики – 537 шт.; • пиломатериал – 1,18 м3. Выдано 98 фитосанитарных сертификатов.

Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017