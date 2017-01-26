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В Пензенской области строго следят за карантином растений
Сегодня в Пензе
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В отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 265 заявок. При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 5489,5 т подкарантинной продукции, из них: • ячмень – 1447,5 т; • семена подсолнечника – 4004 т; • семена гороха – 20 т; • семена гречихи – 8 т; • капуста – 10 т; • пиломатериал – 135 м3. На вышеуказанную продукцию выдано 167 карантинных сертификатов. Отправлено на экспорт: • пшеница – 3416 т; • семена льна – 2910 т; • деревянные поддоны – 34 шт.; • деревянные ящики – 537 шт.; • пиломатериал – 1,18 м3. Выдано 98 фитосанитарных сертификатов.
В отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 265 заявок.
При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 5489,5 т подкарантинной продукции, из них:
• ячмень – 1447,5 т;
• семена подсолнечника – 4004 т;
• семена гороха – 20 т;
• семена гречихи – 8 т;
• капуста – 10 т;
• пиломатериал – 135 м3.
На вышеуказанную продукцию выдано 167 карантинных сертификатов.
Отправлено на экспорт:
• пшеница – 3416 т;
• семена льна – 2910 т;
• деревянные поддоны – 34 шт.;
• деревянные ящики – 537 шт.;
• пиломатериал – 1,18 м3.
Выдано 98 фитосанитарных сертификатов.
Новость: Дмитрий Раткин 26 января 2017
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