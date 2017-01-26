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 Четверг, 26 января 2017
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В Пензенской области строго следят за карантином растений
Сегодня в Пензе
 

В отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 265 заявок.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 5489,5 т подкарантинной продукции, из них:

• ячмень – 1447,5 т;

• семена подсолнечника – 4004 т;

• семена гороха – 20 т;

• семена гречихи – 8 т;

• капуста – 10 т;

• пиломатериал – 135 м3.

На вышеуказанную продукцию выдано 167 карантинных сертификатов.

Отправлено на экспорт:

• пшеница – 3416 т;

• семена льна – 2910 т;

• деревянные поддоны – 34 шт.;

• деревянные ящики – 537 шт.;

• пиломатериал – 1,18 м3.

Выдано 98 фитосанитарных сертификатов.

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