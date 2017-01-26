Обрушение крыши в районе пятой турбины Пензенской ТЭЦ привело к последующему взрыву на станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Рухнувшая кровля повредила трубы газопровода, от этого произошел взрыв... К месту аварии подтянуты все аварийно-спасательные службы города, на месте работают эксперты, которые восстановят картину происшествия и установят обстоятельства, приведшие к ЧП", - сказали в УФСБ.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что при взрыве погиб один человек. "Один человек погиб при взрыве, его смерть была констатирована до приезда медицинской бригады. Больше, по нашим данным, во время взрыва никто не пострадал", - сказали в пресс-службе министерства.

В пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда на ТЭЦ проводились сварочные работы.

"При проведении сварочных работ в газотурбинном цехе ТЭЦ-1 в Пензе произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", - сказал собеседник агентства. В результате взрыва произошло обрушение металлических конструкций цеха на площади около 500 кв. метров.

"Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения города. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пензенской области", - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ, а также восстановлению кровли пострадавшего цеха. "Технологический процесс ТЭЦ не нарушен, происшествие на тепло- и энергоснабжение города не повлияло", - отметили в МЧС.

В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. "Это основная версия", - сказал источник агентства.