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В районах Пензенской области стартовали обучающие агрономические семинары
Сегодня в Пензе
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В районах Пензенской области стартовали обучающие агрономические семинары, посвященные вопросам развития сельского хозяйства, подготовке к весенним полевым работам и вопросам предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году. Первые семинары прошли для сельхозтоваропроизводителей Неверкинского и Камешкирского районов Пензенской области. Семинары провел глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков. Министр обозначил задачи отрасли сельского хозяйства на текущий сельхозгод. Руководители структурных подразделений областного минсельхоза в своих выступлениях на районных совещаниях уделили особое внимание темам развития отрасли растениеводства, в частности подготовки в преддверии весенней посевной кампании, а также мерам государственной поддержки аграрного сектора. На совещаниях была представлена полная информация о комплексе мер поддержки в 2017 году, особое внимание было уделено рассмотрению работы механизма льготного кредитования сельхозпредприятий. С докладами по данной тематике выступили представители банковской сферы. В части господдержки были рассмотрены продолжающие работу на территории региона программные мероприятия поддержки развития семейных животноводческих ферм, поддержки начинающих ферм и сельскохозяйственной кооперации. Кроме того, на агросовещаниях выступили представители компаний дилеров минеральных удобрений, семенного материала, средств защиты растений. Внимание выступающих было уделено технологиям возделывания сельхозкультур в почвенных и климатических условиях районов. Напомним, что министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков утвердил график обучения специалистов муниципальных органов управления и организаций агропромышленного комплекса региона.
В районах Пензенской области стартовали обучающие агрономические семинары, посвященные вопросам развития сельского хозяйства, подготовке к весенним полевым работам и вопросам предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году.
Первые семинары прошли для сельхозтоваропроизводителей Неверкинского и Камешкирского районов Пензенской области. Семинары провел глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков. Министр обозначил задачи отрасли сельского хозяйства на текущий сельхозгод. Руководители структурных подразделений областного минсельхоза в своих выступлениях на районных совещаниях уделили особое внимание темам развития отрасли растениеводства, в частности подготовки в преддверии весенней посевной кампании, а также мерам государственной поддержки аграрного сектора.
На совещаниях была представлена полная информация о комплексе мер поддержки в 2017 году, особое внимание было уделено рассмотрению работы механизма льготного кредитования сельхозпредприятий. С докладами по данной тематике выступили представители банковской сферы. В части господдержки были рассмотрены продолжающие работу на территории региона программные мероприятия поддержки развития семейных животноводческих ферм, поддержки начинающих ферм и сельскохозяйственной кооперации.
Кроме того, на агросовещаниях выступили представители компаний дилеров минеральных удобрений, семенного материала, средств защиты растений. Внимание выступающих было уделено технологиям возделывания сельхозкультур в почвенных и климатических условиях районов.
Напомним, что министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков утвердил график обучения специалистов муниципальных органов управления и организаций агропромышленного комплекса региона.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 26 января 2017
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