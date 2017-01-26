В районах Пензенской области стартовали обучающие агрономические семинары, посвященные вопросам развития сельского хозяйства, подготовке к весенним полевым работам и вопросам предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году.

Первые семинары прошли для сельхозтоваропроизводителей Неверкинского и Камешкирского районов Пензенской области. Семинары провел глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков. Министр обозначил задачи отрасли сельского хозяйства на текущий сельхозгод. Руководители структурных подразделений областного минсельхоза в своих выступлениях на районных совещаниях уделили особое внимание темам развития отрасли растениеводства, в частности подготовки в преддверии весенней посевной кампании, а также мерам государственной поддержки аграрного сектора.

На совещаниях была представлена полная информация о комплексе мер поддержки в 2017 году, особое внимание было уделено рассмотрению работы механизма льготного кредитования сельхозпредприятий. С докладами по данной тематике выступили представители банковской сферы. В части господдержки были рассмотрены продолжающие работу на территории региона программные мероприятия поддержки развития семейных животноводческих ферм, поддержки начинающих ферм и сельскохозяйственной кооперации.

Кроме того, на агросовещаниях выступили представители компаний дилеров минеральных удобрений, семенного материала, средств защиты растений. Внимание выступающих было уделено технологиям возделывания сельхозкультур в почвенных и климатических условиях районов.

Напомним, что министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков утвердил график обучения специалистов муниципальных органов управления и организаций агропромышленного комплекса региона.