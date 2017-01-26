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Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями составил более 200 млрд. рублей
Сегодня в Пензе
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Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями Пензенской области (по чистым видам экономической деятельности) по итогам 2016 года составил - 207,8 млрд. руб. или 112,2% к уровню прошлого года, в том числе в «обрабатывающих производствах» около 185 млрд. руб. или 112,6%. Таким образом, промышленным комплексом Пензенской области перевыполнен плановый показатель 2016 года на 1,2 млрд. рублей по объему отгруженных товаров собственного производства в соответствии с утвержденным прогнозом социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный и среднесрочный периоды. Наибольший рост объемов отгруженных товаров в 2016 году обеспечили предприятия по следующим видам экономической деятельности: «металлургическое производство» (158,8%), «текстильное и швейное производство» (143,8%), «производство машин и оборудования» (142,7%), «целлюлозно-бумажное производство» (123,0%), «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (116,1%) «производство транспортных средств и оборудования» (112,3%) и др.
Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями Пензенской области (по чистым видам экономической деятельности) по итогам 2016 года составил - 207,8 млрд. руб. или 112,2% к уровню прошлого года, в том числе в «обрабатывающих производствах» около 185 млрд. руб. или 112,6%.
Таким образом, промышленным комплексом Пензенской области перевыполнен плановый показатель 2016 года на 1,2 млрд. рублей по объему отгруженных товаров собственного производства в соответствии с утвержденным прогнозом социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный и среднесрочный периоды.
Наибольший рост объемов отгруженных товаров в 2016 году обеспечили предприятия по следующим видам экономической деятельности: «металлургическое производство» (158,8%), «текстильное и швейное производство» (143,8%), «производство машин и оборудования» (142,7%), «целлюлозно-бумажное производство» (123,0%), «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (116,1%) «производство транспортных средств и оборудования» (112,3%) и др.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 26 января 2017
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