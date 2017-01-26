Калейдоскоп самоцветов

«Каменная сказка» снова в Пензе! На выставке-продаже более 65 участников привезли авторские изделия со всех уголков мира. Здесь представлена огромная палитра украшений и бижутерии, которая подчеркнет вашу красоту. А выбрать изделие или камень вам помогут участники выставки.

«Очень много камней –оберегов, самоцветов, камней, которые защищают нас в сложные минуты, помогают нам, выручают и даруют нам здоровье. Один из таких камней – малахит, который на сегодняшний день является уникальным минералом»,- рассказывает Иветта Лебедева, участник выставки «Каменная сказка» (г. Москва).

Кроме коллекций минералов, здесь можно увидеть и эксклюзивные дизайнерские вещицы. Например, Мила Диасамидзе привезла украшения из муранского стекла, изготовленного по старинным технологиям.

«Если вы были в Италии, то могли видеть, как создаются эти украшения. В муранский песок добавляются красители и в итоге получаются такие прекрасные произведения»,- рассказывает Мила Диасамидзе, участник выставки «Каменная сказка» (г. Новосибирск).

Воочию увидеть всё разнообразие представленных украшений и успеть купить себе изделие по душе можно будет до 29 января.