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Калейдоскоп самоцветов
Сегодня в Пензе
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«Каменная сказка» снова в Пензе! На выставке-продаже более 65 участников привезли авторские изделия со всех уголков мира. Здесь представлена огромная палитра украшений и бижутерии, которая подчеркнет вашу красоту. А выбрать изделие или камень вам помогут участники выставки.
«Очень много камней –оберегов, самоцветов, камней, которые защищают нас в сложные минуты, помогают нам, выручают и даруют нам здоровье. Один из таких камней – малахит, который на сегодняшний день является уникальным минералом»,- рассказывает Иветта Лебедева, участник выставки «Каменная сказка» (г. Москва).
Кроме коллекций минералов, здесь можно увидеть и эксклюзивные дизайнерские вещицы. Например, Мила Диасамидзе привезла украшения из муранского стекла, изготовленного по старинным технологиям.
«Если вы были в Италии, то могли видеть, как создаются эти украшения. В муранский песок добавляются красители и в итоге получаются такие прекрасные произведения»,- рассказывает Мила Диасамидзе, участник выставки «Каменная сказка» (г. Новосибирск).
Воочию увидеть всё разнообразие представленных украшений и успеть купить себе изделие по душе можно будет до 29 января.
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