Широкий ассортимент пензенской продукции оценен экспертной комиссией

По инициативе министерства сельского хозяйства Пензенской области в региональном аграрном ведомстве организовано мероприятие-тестирование продукции местных товаропроизводителей. Для оценки продукции организована работа комиссии. Председатель комиссии - сопредседатель Союза потребителей России, председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова перед началом тестирования озвучила, что на конкурс представлена продукция районных производителей региона. «Вся продукция местная, которая уже известна потребителям региона. Задача экспертов комиссии – оценить представленную продукцию по вкусовым характеристикам, внешнему виду, запаху, цвету, форме», – пояснила Лидия Сидорова.

На тестирование экспертам представлены в широком ассортименте полуфабрикаты, колбасные изделия, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощные консервы, продукция отрасли пчеловодства, воды.

Начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач отметила, что по итогам экспертной оценки комиссии будут определены лучшие местные производители. «Награждение по итогам тестирования запланировано на февраль 2017 года в рамках проведения областного семинарного мероприятия, посвященного итогам работы потребительского рынка», - прокомментировала Нина Богач.

В работе комиссии принимают участие представитель Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области.