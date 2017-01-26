Подать заявку на путёвку в лагерь можно через Интернет!

Подать заявку на получение путёвки в загородные детские лагеря теперь можно через Интернет! В Пензе запустили web-портал — leto58.ru.

«Данный web-портал будет работать с 10-ого февраля. А с 1-ого по 7-е февраля во всех образовательных учреждениях Пензы пройдёт обучение родителей пользованию данным ресурсом», — отметил Министр образования Пензенской области, Александр Воронков.

Сайт создан с целью разгрузить «живую» очередь родителей, желающих получить путёвки. Но и традиционный вариант подачи заявления в уполномоченный орган по месту жительства сохраняется.

Родителям же, у которых нет возможности выхода в Интернет, оформить заявку помогут как в районных администрациях, так и в школах. Главное — предоставить заявление!

«После заполнения всех граф, в том числе и адреса электронной почты, родитель получит талон со своим порядковым номером и с адресом, где путёвку можно будет забрать», — пояснила Председатель Комитета по физкультуре, спорту и молодёжной политике г. Пензы, Наталья Озерова.

Стоимость путёвок осталась на уровне прошлого года. Из областного и муниципального бюджетов на эти цели выделено 377 миллионов рублей. Ещё 10 миллионов пойдёт на ремонт двух лагерей — «Космос» и «Радуга».

«Романтик» и «Орлёнок» в этом году детей принимать не будут: там требуется ремонт. Всего в предстоящую оздоровительную кампанию на территории области будет действовать 460 лагерей.