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Подать заявку на путёвку в лагерь можно через Интернет!
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Подать заявку на получение путёвки в загородные детские лагеря теперь можно через Интернет! В Пензе запустили web-портал — leto58.ru.
«Данный web-портал будет работать с 10-ого февраля. А с 1-ого по 7-е февраля во всех образовательных учреждениях Пензы пройдёт обучение родителей пользованию данным ресурсом», — отметил Министр образования Пензенской области, Александр Воронков.
Сайт создан с целью разгрузить «живую» очередь родителей, желающих получить путёвки. Но и традиционный вариант подачи заявления в уполномоченный орган по месту жительства сохраняется.
Родителям же, у которых нет возможности выхода в Интернет, оформить заявку помогут как в районных администрациях, так и в школах. Главное — предоставить заявление!
«После заполнения всех граф, в том числе и адреса электронной почты, родитель получит талон со своим порядковым номером и с адресом, где путёвку можно будет забрать», — пояснила Председатель Комитета по физкультуре, спорту и молодёжной политике г. Пензы, Наталья Озерова.
Стоимость путёвок осталась на уровне прошлого года. Из областного и муниципального бюджетов на эти цели выделено 377 миллионов рублей. Ещё 10 миллионов пойдёт на ремонт двух лагерей — «Космос» и «Радуга».
«Романтик» и «Орлёнок» в этом году детей принимать не будут: там требуется ремонт. Всего в предстоящую оздоровительную кампанию на территории области будет действовать 460 лагерей.
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