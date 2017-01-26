Активисты, волонтёры, молодые ученые в День студента все они собрались в здании Пензенского областного драматического театра. Мероприятие прошло в торжественной форме приуроченное ко Дню Российского студенчества, также известный, как Татьянин день. С 2005 года в нашей стране неизменно в этот день поздравляют учащихся высших учебных заведений с праздником.

Каждый из присутствующих в зале отличается от своих сверстников, какими-либо достижениями. У них жизнь всегда очень насыщенна и разнообразна. Кто-то с головой погружен в учёбу, кто-то занимается живописью или рукоделием, кто-то не пропускает ни одно студенческое мероприятие и старается участвовать во всех делах одновременно. Даже в драмтеатр пришли, чтобы получить много новых положительных эмоций.

«Хочется провести время для души, пообщаться со всеми студентами. У нас сейчас сессия и такое мероприятие сейчас нужно, чтобы как-то разнообразить будни»,- поделились студентки Пензенского Государственного Аграрного Университета.

«Я сюда пришёл, чтобы посмотреть на мероприятие, на спектакль, который будет предоставлен. Спектакль будет очень интересный. Я думаю-это отличная альтернатива бесполезному сидению дома, поэтому получим много положительных эмоций»,- рассказал студент ПГУ, Дмитрий Яшин.

Со сцены прозвучало множество поздравлений в честь студентов. В этот важный для них день, в театр пришёл поздравить Губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев.

«Студенты достойные, подготовленные и я хочу сказать, что все для того, чтобы получить хорошие знания у вас сегодня есть. Только ваша учёба, ваш результат зависит, только от Вас. Я искренне поздравляю Вас с Днём Российского студенчества»,- присоединился к поздравлениям Иван Белозерцев.

Глава города Пензы Валерий Петрович Савельев поблагодарил всех присутствующих за их старания и труд в развитии нашего города.

«Студенческие годы самые светлые. Вы-наше будущее, от Вас зависит процветание нашего города, в котором сейчас насчитывается около 60 тысяч студентов»,-прокомментировал Валерий Савельев.

Также, к словам поздравлений и благодарностей присоединился председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он отметил, что на данный момент в Пензенской области образование даётся на высшем уровне и если такая тенденция будет поддерживаться далее, то нас ждёт светлое будущее.

«Наше студенчество, наша молодёжь, подтверждает своим талантом, своими достижениями в учёбе, творческой деятельности-это высокое достоинство, которое Вы получаете в ВУЗах. С праздником дорогие студенты, преподаватели, успехов Вам в учёбе, как можно дольше сохранять на долгие годы молодость души, творческий порыв и успехов в учёбе и творческой деятельности. С праздником, дорогие друзья!»,-поздравил Валерий Лидин.

Лучшие студенты были награждены благодарственными письмами и подарками. Завершилось торжественное мероприятие пензенским спектаклем «Звёздный час».