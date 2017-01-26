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 Четверг, 26 января 2017
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Андрей Бурлаков обсудил посещаемость пензенских заведений с представителями сектора HoReCa
Сегодня в Пензе
 

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочую встречу с представителями сектора HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг). Андрей Бурлаков обсудил с участниками встречи посещаемость пензенских заведений, а также проблемы, с которыми сегодня сталкивается бизнес, вопросы и планы развития.

Одной из тем для беседы на встрече стало обсуждение вопроса возможности использования и представленности местной продукции в предприятиях сектора HoReCa. Андрей Бурлаков отметил, что сегодня пензенская продукция пользуются спросом у жителей города Пензы, отвечая высоким требованиям и стандартам качества, и многие из производителей области являются участниками и призерами выставок, агромероприятий межрегионального и федерального уровней.

На встрече Андрей Бурлаков оценил, насколько возможно попасть местному товаропроизводителю в список поставщиков продукции для сектора HoReCa, стороны обсудили, каким параметрам и характеристикам поставляемая продукция должна соответствовать. По итогам встречи сторонами было принято решение проработать вопросы сотрудничества с пензенскими поставщиками и вопросы расширения представленности местной продукции в предприятиях HoReCa города Пензы.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 26 января 2017
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