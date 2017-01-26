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В настоящее время отключено ГВС по микрорайону Шуист
Сегодня в Пензе
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В связи с аварией, случившейся в Пензе на ТЭЦ-1 днем, в четверг, 26 января, произошло отключение одного энергоблока, который осуществляет подогрев воды, в настоящее время отключено ГВС по микрорайону Шуист на 8 ЦТП. По сведениям Управления по делам ГОЧС г. Пенза, под отключение попали 68 жилых домов, 2 школы, 4 детских сада. Кроме того, в данном микрорайоне на время переключения с одного генератора на другой, снижены параметры по отоплению. В связи с отключением генератора и резким падением тепла произошел порыв на теплотрассе трубы диаметром 700 мм. В результате этого нарушены гидравлические параметры по первому тепловому району. Возможно снижение температуры теплоносителя в следующих микрорайонах: Шуист, центр, 8 Марта, Север, Заводской район. Данная ситуация на контроле и.о. главы администрации города Пензы Сергея Волкова и начальника Управления по делам ГОЧС Алексея Михайлова.
В связи с аварией, случившейся в Пензе на ТЭЦ-1 днем, в четверг, 26 января, произошло отключение одного энергоблока, который осуществляет подогрев воды, в настоящее время отключено ГВС по микрорайону Шуист на 8 ЦТП.
По сведениям Управления по делам ГОЧС г. Пенза, под отключение попали 68 жилых домов, 2 школы, 4 детских сада. Кроме того, в данном микрорайоне на время переключения с одного генератора на другой, снижены параметры по отоплению.
В связи с отключением генератора и резким падением тепла произошел порыв на теплотрассе трубы диаметром 700 мм. В результате этого нарушены гидравлические параметры по первому тепловому району. Возможно снижение температуры теплоносителя в следующих микрорайонах: Шуист, центр, 8 Марта, Север, Заводской район.
Данная ситуация на контроле и.о. главы администрации города Пензы Сергея Волкова и начальника Управления по делам ГОЧС Алексея Михайлова.
Новость: Администрация города Пензы 26 января 2017
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