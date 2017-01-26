ТУРИСТ С ДУРНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Попытать удачу в торговле наркотиками житель Саратова решил на Пензенской земле. 21-летний парень, как и подобные ему наркодилеры, занимался своими незаконными делами у себя в квартире. Там он расфасовывал товар по пакетам и продавал своим заказчикам. И тут, как говорится, парень допрыгался. Противозаконную деятельность обнаружили сотрудники полиции и сразу же нагрянули в гости.

«Сотрудниками полиции был задержан 21-летний житель города Саратова, в ходе обыска которого было обнаружено и изъято из незаконного оборота около одного килограмма наркотиков. Также при осмотре машины нами было изъято около тысячи гриппер-пакетов. Со слов задержанного, данные пакеты предназначались для расфасовки наркотиков», - Алексей Власов, начальник УКОН УМВД РФ по Пензенской области.

Молодого человека обвинили в хранении и распространении наркотиков. Парню может грозить до 20 лет лишения свободы.