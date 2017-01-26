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 Четверг, 26 января 2017
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ДОСААФ России исполнилось 90 лет
Сегодня в Пензе
 
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90 лет исполнилось одному из старейших и самых массовых обществ страны. Менялись его названия, но неизменной оставалась главная задача Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России - патриотическое воспитание граждан и подготовка к защите Отечества.

«Хочу выразить слова благодарности и признательности нашим ветеранам за тот большой труд и работу, которую вы проводили, готовя специалистов для вооруженных сил», - обратился к участникам праздника Губернатор Иван Белозерцев.

Собрание по случаю юбилею открыли торжественным выносом флага Пензенской области и ДОССАФ. Организация гордится своей славной традицией преемственности поколений.

«Я думаю, что к работе по военно-патриотическому воспитанию надо больше привлекать детей. На праздник без подарка не приходят, и я принял решение выделить из бюджета Пензенской области 2 миллиона рублей на организацию стрелковой подготовки в школах», - сказал глава региона.

В торжественном мероприятии, посвященном 90-летию, приняли участие представители всех местных отделений, ветераны, спортсмены, воспитанники военно-патриотических клубов ДОСААФ России и почетные гости.

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