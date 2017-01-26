Спортивный ревизор

Глава города Пензы, Валерий Савельев, в этот день стал настоящим спортивным ревизором. Объектом его проверки стал ФОК «Спутник», где он детально изучил график работы секций и наполняемость спортивного объекта.

«Мы тренируемся в хороших условиях. Просторный зал. Ребятам очень нравится. Время тоже очень хорошее. Они после учебы успевают сходить на обед, а потом сюда, на тренировку», - пояснила тренер одной из секций.

«Занятия у нас бесплатные, заканчиваем где-то в шесть вечера», - отметили сами ребята.

Пришкольный ФОК даёт прекрасную возможность детям заниматься спортом. В конечном результате объект испытание прошёл, и его работа была отмечена как удовлетворительная. Но всегда есть какие-то недочеты, и Глава города их, кончено же, обнаружил.

«Именно в этом ФОКе низкая освещенность. Мы видим, что здесь не работает около 12-15 светильников, но, судя по документам, которые имеются у директора 30-й школы, во время прохождения лицензирования освещенность соответствует нормам», - отметил Валерий Петрович.

Помимо недостатка света, проверка обратила внимание на то, что некоторые секции работают не в полную силу, и их наполняемость оставляет желать лучшего.

«Мы посмотрели тренажерный зал для девушек и для юношей. Заполняемость этих залов низкая. В зале, рассчитанном на 10 человек, тренировалось всего четверо юношей. Можно увеличить их количество, если люди будут знать о возможности заниматься в тренажерном зале», - добавил Валерий Савельев.

В целом, один из спортивных храмов Пензы свою проверку прошёл. Осталось только подтянуть указанные моменты до показательного уровня.