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Авария на пензенской ТЭЦ-1
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Об аварии на пензенской ТЭЦ-1 за считаные часы узнала вся страна. Либо из-за возраста здания, либо из-за резко ударивших морозов в одном из цехов рухнула крыша. На место инцидента приехали спасатели, сотрудники полиции и следственного комитета чтобы совместно разобраться в причинах происшествия.
«В котло-турбинном цехе на территории ТЭЦ-1 произошло обрушение несущих конструкций кровли», -отметил первый заместитель начальник ГУ МЧС России по Пензенской обалсти Дмитрий Козлов.
«В результате опрессовки теплообменника сорвало крышку под высоким давлением, которая и разрушила 200 кв метров кровли», - прокомментировал ситуацию Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Авария не обошлась без жертв. Во время инцидента в цехе находился один из работников организации.
«Он ремонтировал этот теплообменник. Производил сварочные работы. Он погиб. Я дал поручение оказать помощь его семье», - резюмировал Иван Белозерцев.
Сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Уже через несколько часов после аварии в городе можно было увидеть, как из теплотрассы валит пар, что говорит о прорывах. На данный момент в цехе ТЭЦ-1 проводятся работы по устранению всех последствий инцидента.
«Завалов никаких нет. Данная конструкция обследована. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению», - добавил Дмитрий Козлов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области
«Потери незначительны. В настоящее время идет переход на резервную турбину. Жители могут быть спокойны», добавил губернатор.
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