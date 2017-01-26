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В Пензе по факту аварии на территории ТЭЦ №1 возбуждено уголовное дело
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту происшествия на территории ТЭЦ №1, в результате которого погиб человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, сегодня на территории ТЭЦ № 1 по адресу улица Новочеркасская в городе Пензе в турбинном цеху произошло частичное обрушение кровли, а также разрыв паропровода. В результате происшествия погиб работник, 1964 года рождения. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр места происшествия, а также неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту происшествия на территории ТЭЦ №1, в результате которого погиб человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным, сегодня на территории ТЭЦ № 1 по адресу улица Новочеркасская в городе Пензе в турбинном цеху произошло частичное обрушение кровли, а также разрыв паропровода. В результате происшествия погиб работник, 1964 года рождения.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр места происшествия, а также неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 26 января 2017
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