В ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» поступило сообщение о том, что произошли порывы теплопровода. В зону отключения частично попали Железнодорожный, Ленинский и Октябрьский районы города. Введутся аварийно-восстановительные работы, оказывается адресная помощь населению.

Рекомендации населению при нарушении теплоснабжения:

Оставаясь в помещении, наденьте теплые вещи (лучше два тонких шерстяных свитера, чем один толстый) и головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Принимайте горячую пищу и питье. Сделайте запас горячего питья в термосе. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача. Закройте окна одеялами, оставив небольшой просвет для дневного освещения. Избегайте использования открытого огня в закрытых помещениях – это может привести к отравлению угарным газом и к пожару.