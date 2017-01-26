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Рекомендации населению при нарушении теплоснабжения
Сегодня в Пензе
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В ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» поступило сообщение о том, что произошли порывы теплопровода. В зону отключения частично попали Железнодорожный, Ленинский и Октябрьский районы города. Введутся аварийно-восстановительные работы, оказывается адресная помощь населению. Рекомендации населению при нарушении теплоснабжения: Оставаясь в помещении, наденьте теплые вещи (лучше два тонких шерстяных свитера, чем один толстый) и головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Принимайте горячую пищу и питье. Сделайте запас горячего питья в термосе. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача. Закройте окна одеялами, оставив небольшой просвет для дневного освещения. Избегайте использования открытого огня в закрытых помещениях – это может привести к отравлению угарным газом и к пожару.
В ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» поступило сообщение о том, что произошли порывы теплопровода. В зону отключения частично попали Железнодорожный, Ленинский и Октябрьский районы города. Введутся аварийно-восстановительные работы, оказывается адресная помощь населению.
Рекомендации населению при нарушении теплоснабжения:
Оставаясь в помещении, наденьте теплые вещи (лучше два тонких шерстяных свитера, чем один толстый) и головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Принимайте горячую пищу и питье. Сделайте запас горячего питья в термосе. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача. Закройте окна одеялами, оставив небольшой просвет для дневного освещения. Избегайте использования открытого огня в закрытых помещениях – это может привести к отравлению угарным газом и к пожару.
Новость: ГУ МЧС России по Пензенской области 26 января 2017
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