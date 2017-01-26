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 Четверг, 26 января 2017
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Губернатор лично проконтролировал ход ремонтных работ на местах разрывов теплотрасс в г.Пензе
Сегодня в Пензе
 

Глава региона проверил насколько интенсивно идут работы, имеется ли в распоряжении ремонтных бригад необходимое число специалистов и техники.

Иван Белозерцев сообщил журналистам, что в результате аварии на ТЭЦ-1, возникшей днем, на теплосетях произошли непредвиденные гидравлические удары, что привело к порывам и, как следствие, отключению подачи теплоносителя.

«Ремонтные бригады работают в полном составе. Правительство  Пензенской области и администрация Пензы оказали частной компании «Т-плюс», на объекте которой произошла авария, необходимую помощь», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что для усиления были привлечены  ремонтные бригады и техника других ресурсоснабжающих организаций с целью выполнения работ в максимально сжатые сроки.

«Главная задача - как можно быстрее отремонтировать сети, чтобы возобновить подачу тепла в жилые дома, детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Все необходимое для устранения последствий ситуации есть. Нам нужно оперативно решить задачу», - резюмировал Иван Белозерцев.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал  главу региона и представителей СМИ о том, что решение о работе школ и детских садов в пятницу будет принято городским оперативным штабом в ближайшие часы, как только будет понятен масштаб произошедших на сетях аварий и сложность их устранения.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Пензенской области.

Новость: Правительство Пензенской области 26 января 2017
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