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Губернатор лично проконтролировал ход ремонтных работ на местах разрывов теплотрасс в г.Пензе
Сегодня в Пензе
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Глава региона проверил насколько интенсивно идут работы, имеется ли в распоряжении ремонтных бригад необходимое число специалистов и техники. Иван Белозерцев сообщил журналистам, что в результате аварии на ТЭЦ-1, возникшей днем, на теплосетях произошли непредвиденные гидравлические удары, что привело к порывам и, как следствие, отключению подачи теплоносителя. «Ремонтные бригады работают в полном составе. Правительство Пензенской области и администрация Пензы оказали частной компании «Т-плюс», на объекте которой произошла авария, необходимую помощь», - подчеркнул губернатор. Он добавил, что для усиления были привлечены ремонтные бригады и техника других ресурсоснабжающих организаций с целью выполнения работ в максимально сжатые сроки. «Главная задача - как можно быстрее отремонтировать сети, чтобы возобновить подачу тепла в жилые дома, детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Все необходимое для устранения последствий ситуации есть. Нам нужно оперативно решить задачу», - резюмировал Иван Белозерцев. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал главу региона и представителей СМИ о том, что решение о работе школ и детских садов в пятницу будет принято городским оперативным штабом в ближайшие часы, как только будет понятен масштаб произошедших на сетях аварий и сложность их устранения. Ситуация находится на личном контроле губернатора Пензенской области.
Глава региона проверил насколько интенсивно идут работы, имеется ли в распоряжении ремонтных бригад необходимое число специалистов и техники.
Иван Белозерцев сообщил журналистам, что в результате аварии на ТЭЦ-1, возникшей днем, на теплосетях произошли непредвиденные гидравлические удары, что привело к порывам и, как следствие, отключению подачи теплоносителя.
«Ремонтные бригады работают в полном составе. Правительство Пензенской области и администрация Пензы оказали частной компании «Т-плюс», на объекте которой произошла авария, необходимую помощь», - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что для усиления были привлечены ремонтные бригады и техника других ресурсоснабжающих организаций с целью выполнения работ в максимально сжатые сроки.
«Главная задача - как можно быстрее отремонтировать сети, чтобы возобновить подачу тепла в жилые дома, детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Все необходимое для устранения последствий ситуации есть. Нам нужно оперативно решить задачу», - резюмировал Иван Белозерцев.
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал главу региона и представителей СМИ о том, что решение о работе школ и детских садов в пятницу будет принято городским оперативным штабом в ближайшие часы, как только будет понятен масштаб произошедших на сетях аварий и сложность их устранения.
Ситуация находится на личном контроле губернатора Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 26 января 2017
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