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 Пятница, 27 января 2017
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Виктор Кувайцев перевел работу всех городских служб в круглосуточный режим
Сегодня в Пензе
 

В администрации города состоялось оперативное заседание штаба, на котором рассматривались последствия аварии на ТЭЦ-1, в результате которой оказались под угрозой отключения ряд жилых домов и социальных объектов. 
Заседание штаба в 18.00 провел глава администрации города Виктор Кувайцев, который вернулся из отпуска, в связи с чрезвычайной ситуацией. 

В ходе обсуждения сложившейся ситуации глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев перевел работу всех городских служб в круглосуточный режим.

-Главное сейчас восстановить подачу тепла и сохранить систему теплоснабжения города, не допустив ее замораживания. Нужно сделать все, чтобы к 22:00 устранить порывы и не дать заморозить систему отопления города, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Затем, члены оперативного штаба выехали на место порывов на теплосетях на улицах Путевой и Насосной, где вместе с губернатором Иваном Белозерцевым оценили масштаб восстановительных работ на месте.

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аварии.

Правительство Пензенской области и администрация Пензы оказали частной компании «Т-Плюс», на объекте которой произошла авария, необходимую помощь. Для усиления были привлечены ремонтные бригады и техника других ресурсоснабжающих организаций с целью выполнения работ в максимально сжатые сроки.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев доложил губернатору Ивану Белозерцеву оперативную информацию: параметры теплоносителя в жилых домах и объектах соцкультбыта снижены, но отопление не отключено. Решение о работе школ и детских садов в пятницу будет принято городским оперативным штабом в ближайшие часы, как только будет понятен масштаб произошедших на сетях аварий и сложность их устранения.

Затем, на заседании оперативного штаба в администрации города в 20.30 начальник Управления ГО ЧС города Пензы Алексей Михайлов сообщил, что на 20.00 часов без подачи тепла остаются 471 жилой дом,6 школ, 4 детских сада, без тепла остаются более 30 соцкультбыта.
Восстановительные работы продолжаются. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев дал поручение при снижении температуры в жилых домах и соцучреждениях обеспечить обогревателями детские сады, больницы при необходимости проверить одиноких стариков. 

Следующее заседание штаба состоится в 24.00 часа.

Новость: Администрация города Пензы 26 января 2017
2017-01-27
Во все жилые дома и объекты соцкультбыта тепло должно поступить около 8 -10 часов утра
 В 00.05 минут 27 января в администрации города состоялось очередное заседание оперативного штаба
 
2017-01-26
Виктор Кувайцев перевел работу всех городских служб в круглосуточный режим
 В администрации города состоялось оперативное заседание штаба
 
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Губернатор лично проконтролировал ход ремонтных работ на местах разрывов теплотрасс в г.Пензе
 Главная задача – как можно быстрее провести ремонт теплосетей, - Иван Белозерцев
 
2017-01-26
Рекомендации населению при нарушении теплоснабжения
 ГУ МЧС России по Пензенской области
 
2017-01-26
В Пензе по факту аварии на территории ТЭЦ №1 возбуждено уголовное дело
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