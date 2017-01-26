В администрации города состоялось оперативное заседание штаба, на котором рассматривались последствия аварии на ТЭЦ-1, в результате которой оказались под угрозой отключения ряд жилых домов и социальных объектов.

Заседание штаба в 18.00 провел глава администрации города Виктор Кувайцев, который вернулся из отпуска, в связи с чрезвычайной ситуацией.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев перевел работу всех городских служб в круглосуточный режим.

-Главное сейчас восстановить подачу тепла и сохранить систему теплоснабжения города, не допустив ее замораживания. Нужно сделать все, чтобы к 22:00 устранить порывы и не дать заморозить систему отопления города, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Затем, члены оперативного штаба выехали на место порывов на теплосетях на улицах Путевой и Насосной, где вместе с губернатором Иваном Белозерцевым оценили масштаб восстановительных работ на месте.

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аварии.

Правительство Пензенской области и администрация Пензы оказали частной компании «Т-Плюс», на объекте которой произошла авария, необходимую помощь. Для усиления были привлечены ремонтные бригады и техника других ресурсоснабжающих организаций с целью выполнения работ в максимально сжатые сроки.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев доложил губернатору Ивану Белозерцеву оперативную информацию: параметры теплоносителя в жилых домах и объектах соцкультбыта снижены, но отопление не отключено. Решение о работе школ и детских садов в пятницу будет принято городским оперативным штабом в ближайшие часы, как только будет понятен масштаб произошедших на сетях аварий и сложность их устранения.

Затем, на заседании оперативного штаба в администрации города в 20.30 начальник Управления ГО ЧС города Пензы Алексей Михайлов сообщил, что на 20.00 часов без подачи тепла остаются 471 жилой дом,6 школ, 4 детских сада, без тепла остаются более 30 соцкультбыта.

Восстановительные работы продолжаются. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев дал поручение при снижении температуры в жилых домах и соцучреждениях обеспечить обогревателями детские сады, больницы при необходимости проверить одиноких стариков.

Следующее заседание штаба состоится в 24.00 часа.