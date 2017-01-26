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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 27 января 2017
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Во все жилые дома и объекты соцкультбыта тепло должно поступить около 8 -10 часов утра
Сегодня в Пензе
 

В 22:00 часов глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев лично выехал в Заводской район с целью проверки температурного режима в квартирах, посетив ряд квартир на улице Циолковского и лицей архитектуры и дизайна № 3 на улице Литвинова. 

Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с главой администрации Октябрьского района Евгением Гусейновым и сотрудниками МУПа Октябрьского района по обслуживанию жилого фонда провели обход многоэтажек и убедились, что в квартирах температурный режим в норме. 

- Тепло начало поступать в дома микрорайона Север, на улице Аустрина идет заполнение системы отопления в квартирах. Частично восстановлена подача тепла в Заводском районе. Контроль за ситуацией осуществляют специалисты управляющих компаний, которые следят за состоянием систем теплоснабжения в многоквартирных домах, - проинформировал Виктора Кувайцева Евгений Гусейнов. 
На момент визита главы администрации города в лицее архитектуры и дизайна № 3 температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию. 

-Температура теплоносителя в норме. Давление в системе нормальное. Теплоснабжение функционирует в штатном режиме, - доложил директор колледжа Алексей Горбунцов. 

В 00.05 минут 27 января в администрации города состоялось очередное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на тепловых сетях. 

Глава администрации города Виктор Кувайцев, открывая очередное заседание отметил, что все бригады задействованные на ликвидации аварийных ситуаций обеспечены горячим питанием и и мобильными местами обогрева. 

Город обеспечил техническую поддержку аварийных бригад, предоставив 6 насосов для откачивания воды, 3 трактора  частной компании «Т-Плюс» безвозмездно.  Сейчас на аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады и 250 человек на приемке тепла. В случае увеличения времени проведения аварийно-восстановительных работ планируется эвакуация населения в санатории  им. В.В.Володарского, им.Кирова, "Серебряный бор", гостиницы " Ласточка" и " Пенза",   всего предусмотрено 1050 мест. 

Оперативный штаб принял решение не вводить  режим ЧС, т.к.  время отсутствия  тепла в жилых домах не превышает  24 часов . 
По информации начальника управления ГОЧС г.Пензы Алексея Михайлова без тепла  на 12 часов ночи пока остаются 149 жилых домов,  несколько детских садов и школ. Планируется, что во все жилые дома и объекты соцкультбыта тепло должно поступить  8 -10 часов утра. 

Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
2017-01-27
Во все жилые дома и объекты соцкультбыта тепло должно поступить около 8 -10 часов утра
 В 00.05 минут 27 января в администрации города состоялось очередное заседание оперативного штаба
 
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