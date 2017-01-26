|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Во все жилые дома и объекты соцкультбыта тепло должно поступить около 8 -10 часов утра
Сегодня в Пензе
|
В 22:00 часов глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев лично выехал в Заводской район с целью проверки температурного режима в квартирах, посетив ряд квартир на улице Циолковского и лицей архитектуры и дизайна № 3 на улице Литвинова. Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с главой администрации Октябрьского района Евгением Гусейновым и сотрудниками МУПа Октябрьского района по обслуживанию жилого фонда провели обход многоэтажек и убедились, что в квартирах температурный режим в норме. - Тепло начало поступать в дома микрорайона Север, на улице Аустрина идет заполнение системы отопления в квартирах. Частично восстановлена подача тепла в Заводском районе. Контроль за ситуацией осуществляют специалисты управляющих компаний, которые следят за состоянием систем теплоснабжения в многоквартирных домах, - проинформировал Виктора Кувайцева Евгений Гусейнов. -Температура теплоносителя в норме. Давление в системе нормальное. Теплоснабжение функционирует в штатном режиме, - доложил директор колледжа Алексей Горбунцов. Глава администрации города Виктор Кувайцев, открывая очередное заседание отметил, что все бригады задействованные на ликвидации аварийных ситуаций обеспечены горячим питанием и и мобильными местами обогрева. Город обеспечил техническую поддержку аварийных бригад, предоставив 6 насосов для откачивания воды, 3 трактора частной компании «Т-Плюс» безвозмездно. Сейчас на аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады и 250 человек на приемке тепла. В случае увеличения времени проведения аварийно-восстановительных работ планируется эвакуация населения в санатории им. В.В.Володарского, им.Кирова, "Серебряный бор", гостиницы " Ласточка" и " Пенза", всего предусмотрено 1050 мест. Оперативный штаб принял решение не вводить режим ЧС, т.к. время отсутствия тепла в жилых домах не превышает 24 часов .
В 22:00 часов глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев лично выехал в Заводской район с целью проверки температурного режима в квартирах, посетив ряд квартир на улице Циолковского и лицей архитектуры и дизайна № 3 на улице Литвинова.
Глава администрации города Виктор Кувайцев вместе с главой администрации Октябрьского района Евгением Гусейновым и сотрудниками МУПа Октябрьского района по обслуживанию жилого фонда провели обход многоэтажек и убедились, что в квартирах температурный режим в норме.
- Тепло начало поступать в дома микрорайона Север, на улице Аустрина идет заполнение системы отопления в квартирах. Частично восстановлена подача тепла в Заводском районе. Контроль за ситуацией осуществляют специалисты управляющих компаний, которые следят за состоянием систем теплоснабжения в многоквартирных домах, - проинформировал Виктора Кувайцева Евгений Гусейнов.
-Температура теплоносителя в норме. Давление в системе нормальное. Теплоснабжение функционирует в штатном режиме, - доложил директор колледжа Алексей Горбунцов.
Глава администрации города Виктор Кувайцев, открывая очередное заседание отметил, что все бригады задействованные на ликвидации аварийных ситуаций обеспечены горячим питанием и и мобильными местами обогрева.
Город обеспечил техническую поддержку аварийных бригад, предоставив 6 насосов для откачивания воды, 3 трактора частной компании «Т-Плюс» безвозмездно. Сейчас на аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады и 250 человек на приемке тепла. В случае увеличения времени проведения аварийно-восстановительных работ планируется эвакуация населения в санатории им. В.В.Володарского, им.Кирова, "Серебряный бор", гостиницы " Ласточка" и " Пенза", всего предусмотрено 1050 мест.
Оперативный штаб принял решение не вводить режим ЧС, т.к. время отсутствия тепла в жилых домах не превышает 24 часов .
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru