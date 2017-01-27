Определены победители регионального этапа игры «Что? Где? Когда?»

Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди районных/городских команд школьников прошел в Пензе 26 января. В актовом зале Института регионального развития Пензенской области на вопросы синхронно отвечали 36 команд – победители муниципальных этапов. Команды сыграли три тура по десять вопросов. На обсуждение каждого отводилась ровно одна минута.

Как отметил Министр образование Пензенской области Александр Воронков, региональный проект «Интеллектуальные игры» нацелен на массовое вовлечение школьников в движение Пензенской Лиги Интеллектуальных Игр, выявление и продвижение талантливых детей.

Победу одержала команда «Дети 2000-х» гимназии №9 города Кузнецка. Именно она будет представлять Пензенскую область на интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа, которая состоится в феврале этого года в Ульяновске.

Второе место заняла команда «Девятка» школы № 9 города Сердобска, третье место разделили команда «Дельфин» школы № 15 города Кузнецка и «Непотерянное поколение» из Нижнего Ломова.