|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Системный взгляд на семейные отношения»
Сегодня в Пензе
|
На базе МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы для студентов ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» был проведен тренинг на тему «Системный взгляд на семейные отношения». Участникам было предложено посмотреть на семейные отношения как на целостную систему со своими структурами и законами. В ходе работы были рассмотрены базовые условия хороших отношений, семейные порядки. Важность этих условий участники смогли прочувствовать, выполняя соответствующие упражнения, работая как индивидуально, так и в группах. Тренинг провела психолог молодежного центра «Юность» Ирина Федина.
На базе МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы для студентов ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» был проведен тренинг на тему «Системный взгляд на семейные отношения».
Участникам было предложено посмотреть на семейные отношения как на целостную систему со своими структурами и законами.
В ходе работы были рассмотрены базовые условия хороших отношений, семейные порядки. Важность этих условий участники смогли прочувствовать, выполняя соответствующие упражнения, работая как индивидуально, так и в группах.
Тренинг провела психолог молодежного центра «Юность» Ирина Федина.
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru