На базе МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы для студентов ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» был проведен тренинг на тему «Системный взгляд на семейные отношения».

Участникам было предложено посмотреть на семейные отношения как на целостную систему со своими структурами и законами.

В ходе работы были рассмотрены базовые условия хороших отношений, семейные порядки. Важность этих условий участники смогли прочувствовать, выполняя соответствующие упражнения, работая как индивидуально, так и в группах.

Тренинг провела психолог молодежного центра «Юность» Ирина Федина.