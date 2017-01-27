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Тепло начало поступать в дома пензенцев
Сегодня в Пензе
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В 7.30 часов утра в администрации города состоялось очередное заседание оперативного штаба , которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев. В настоящее время тепло поступает в большинство жилых домов и объектов соцкультбыта. В связи с новыми порывами, которые возникли уже утром в ходе заполнения систем теплоснабжения без тепла остаются улицы Луначарского, Герцена, Толстого -56 мкд, 1 школа и 3 детских сада, в микрорайоне Север без тепла 24 дома, на улице Нахимова 7мкд без тепла, а также ряд домов расположенных в верхней части улиц Московской и Володарского. Всего без тепла , с учетом новых порывов остаются 165 домов. По информации компании «Т-Плюс» тепло в дома должно поступить до 13.00 часов текущего дня. Школы города функционировать в обычном режиме, в детских садах, где нет тепла организованы дежурные группы. В городе действуют пункты временного пребывания, где все поступившие будут обеспечены горячим питание. Ситуация находится на контроле у главы администрации города Виктора Кувайцева.
В 7.30 часов утра в администрации города состоялось очередное заседание оперативного штаба , которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев.
В настоящее время тепло поступает в большинство жилых домов и объектов соцкультбыта. В связи с новыми порывами, которые возникли уже утром в ходе заполнения систем теплоснабжения без тепла остаются улицы Луначарского, Герцена, Толстого -56 мкд, 1 школа и 3 детских сада, в микрорайоне Север без тепла 24 дома, на улице Нахимова 7мкд без тепла, а также ряд домов расположенных в верхней части улиц Московской и Володарского.
Всего без тепла , с учетом новых порывов остаются 165 домов. По информации компании «Т-Плюс» тепло в дома должно поступить до 13.00 часов текущего дня.
Школы города функционировать в обычном режиме, в детских садах, где нет тепла организованы дежурные группы.
В городе действуют пункты временного пребывания, где все поступившие будут обеспечены горячим питание.
Ситуация находится на контроле у главы администрации города Виктора Кувайцева.
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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