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 Пятница, 27 января 2017
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Тепло начало поступать в дома пензенцев
Сегодня в Пензе
 

В 7.30 часов утра в администрации города состоялось очередное заседание оперативного штаба , которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев. 

В настоящее время тепло поступает в большинство жилых домов и объектов соцкультбыта. В связи с новыми порывами, которые возникли уже утром в ходе заполнения систем теплоснабжения без тепла остаются улицы Луначарского, Герцена, Толстого -56 мкд, 1 школа и 3 детских сада, в микрорайоне Север без тепла 24 дома, на улице Нахимова 7мкд без тепла, а также ряд домов расположенных в верхней части улиц Московской и Володарского. 

Всего без тепла , с учетом новых порывов остаются 165 домов. По информации компании «Т-Плюс» тепло в дома должно поступить до 13.00 часов текущего дня. 

Школы города функционировать в обычном режиме, в детских садах, где нет тепла организованы дежурные группы. 

В городе действуют пункты временного пребывания, где все поступившие будут обеспечены горячим питание. 

Ситуация находится на контроле у главы администрации города Виктора Кувайцева. 

Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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