Реконструкция СК «Зенит» идет по графику

Вопрос реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе МАУ "футбольный клуб "Зенит" обсуждался на очередном совещании Оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футболу, которое провел вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Перед началом совещания Валерий Савин с представителями министерств и ведомств осмотрели место проведения строительных работ,обсудили рабочие моменты.

В ходе совещания начальник отдела туризма Управления культуры и архива Пензенской области Алексей Уколов проинформировал собравшихся о сегодняшней готовности гостиничного фонда региона в масштабному спортивному мероприятию и о планах на текущий год.

"Мы должны серьезно готовиться и поднимать планку, как можно выше. К нам приедут российские и иностранные туристы и Пензенская область должна показать себя с наилучшей стороны", - подчеркнул Валерий Савин.

Также участники совещания обсудили темпы и ход строительных работ. Кроме того, собравшиеся говорили о проведении плановых мероприятий по подготовке и обучению волонтерского корпуса, который насчитывает 275 человек. В настоящий момент сформированы группы слушателей, которые вскоре приступят к занятиям. Первый заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков проинформировал собравшихся о проделанной работе по подготовке фан-зон. Для этого определены несколько площадок, и сейчас проводится работа по их соответствующему оформлению.



"Сегодня работы по реконструкции спортивного комплекса проводятся по графику. Давайте не сбавлять набранные обороты. Проведение строительных работ следует взять под жесткий контроль и строго следить за темпами их выполнения", - резюмировал Валерий Савин.