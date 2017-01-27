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Реконструкция СК «Зенит» идет по графику
Сегодня в Пензе
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Вопрос реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе МАУ "футбольный клуб "Зенит" обсуждался на очередном совещании Оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футболу, которое провел вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин. Перед началом совещания Валерий Савин с представителями министерств и ведомств осмотрели место проведения строительных работ,обсудили рабочие моменты. В ходе совещания начальник отдела туризма Управления культуры и архива Пензенской области Алексей Уколов проинформировал собравшихся о сегодняшней готовности гостиничного фонда региона в масштабному спортивному мероприятию и о планах на текущий год. "Мы должны серьезно готовиться и поднимать планку, как можно выше. К нам приедут российские и иностранные туристы и Пензенская область должна показать себя с наилучшей стороны", - подчеркнул Валерий Савин. Также участники совещания обсудили темпы и ход строительных работ. Кроме того, собравшиеся говорили о проведении плановых мероприятий по подготовке и обучению волонтерского корпуса, который насчитывает 275 человек. В настоящий момент сформированы группы слушателей, которые вскоре приступят к занятиям. Первый заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков проинформировал собравшихся о проделанной работе по подготовке фан-зон. Для этого определены несколько площадок, и сейчас проводится работа по их соответствующему оформлению.
Вопрос реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе МАУ "футбольный клуб "Зенит" обсуждался на очередном совещании Оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футболу, которое провел вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
Перед началом совещания Валерий Савин с представителями министерств и ведомств осмотрели место проведения строительных работ,обсудили рабочие моменты.
В ходе совещания начальник отдела туризма Управления культуры и архива Пензенской области Алексей Уколов проинформировал собравшихся о сегодняшней готовности гостиничного фонда региона в масштабному спортивному мероприятию и о планах на текущий год.
"Мы должны серьезно готовиться и поднимать планку, как можно выше. К нам приедут российские и иностранные туристы и Пензенская область должна показать себя с наилучшей стороны", - подчеркнул Валерий Савин.
Также участники совещания обсудили темпы и ход строительных работ. Кроме того, собравшиеся говорили о проведении плановых мероприятий по подготовке и обучению волонтерского корпуса, который насчитывает 275 человек. В настоящий момент сформированы группы слушателей, которые вскоре приступят к занятиям. Первый заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков проинформировал собравшихся о проделанной работе по подготовке фан-зон. Для этого определены несколько площадок, и сейчас проводится работа по их соответствующему оформлению.
Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017
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