В связи с понижением температуры воздуха были организованы рейды по выявлению лиц БОМЖ

В связи с понижением температуры воздуха в целях профилактики бродяжничества и попрошайничества, а также оказания неотложной социальной помощи и поддержки лицам без определенного места жительства МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» 25 и 26 января 2017 были организованы рейды по выявлению лиц БОМЖ.

В рейдах приняли участие заведующий отделением социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению», специалист и психолог отделения социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению».

25 января рейд прошел в Октябрьском районе города Пензы, где были обследованы места концентрации лиц БОМЖ по улицам Рахманинова, Кронштадтской, Офицерской, Ладожской, Ульяновской, Бородина, Минской, проспектам Победы и Строителей, а также территория Храма Петра и Павла, торгового центра «Коллаж».

26 января при проведении рейда были обследованы проспект Победы, улицы Карпинского, Шевченко, Бакунина, территория железнодорожного вокзала Пенза-1, центрального рынка, улицы Сборная, Урицкого, Долгова, Краснова, Чкалова, Воронова, Кижеватова, Красная, Лермонтова, Калинина, Окружная, Воронова, территория магазина «Фортуна».

В ходе рейдов было выявлено шесть человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. На каждого из них была составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Проведены профилактические беседы о необходимости лечения от алкогольной зависимости, оказана правовая консультативная помощь.

В целях предупреждения пожаров на территории областного центра с лицами без определенного места жительства были проведены профилактические беседы по правилам пожарной безопасности.

Все выявленные лица получили продовольственные наборы, теплую одежду, направление в ГАУ ПО «Дом ночного пребывания» и направление на флюорографическое обследование, также каждому был дан информационный лист с адресами учреждений социальной защиты.

Кроме того, 25 января в отделении социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» был проведен благотворительный обед для лиц без определенного места жительства.