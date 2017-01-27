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В связи с понижением температуры воздуха были организованы рейды по выявлению лиц БОМЖ
Сегодня в Пензе
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В связи с понижением температуры воздуха в целях профилактики бродяжничества и попрошайничества, а также оказания неотложной социальной помощи и поддержки лицам без определенного места жительства МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» 25 и 26 января 2017 были организованы рейды по выявлению лиц БОМЖ. В рейдах приняли участие заведующий отделением социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению», специалист и психолог отделения социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению». 25 января рейд прошел в Октябрьском районе города Пензы, где были обследованы места концентрации лиц БОМЖ по улицам Рахманинова, Кронштадтской, Офицерской, Ладожской, Ульяновской, Бородина, Минской, проспектам Победы и Строителей, а также территория Храма Петра и Павла, торгового центра «Коллаж». 26 января при проведении рейда были обследованы проспект Победы, улицы Карпинского, Шевченко, Бакунина, территория железнодорожного вокзала Пенза-1, центрального рынка, улицы Сборная, Урицкого, Долгова, Краснова, Чкалова, Воронова, Кижеватова, Красная, Лермонтова, Калинина, Окружная, Воронова, территория магазина «Фортуна». В ходе рейдов было выявлено шесть человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. На каждого из них была составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации. Проведены профилактические беседы о необходимости лечения от алкогольной зависимости, оказана правовая консультативная помощь. В целях предупреждения пожаров на территории областного центра с лицами без определенного места жительства были проведены профилактические беседы по правилам пожарной безопасности. Все выявленные лица получили продовольственные наборы, теплую одежду, направление в ГАУ ПО «Дом ночного пребывания» и направление на флюорографическое обследование, также каждому был дан информационный лист с адресами учреждений социальной защиты. Кроме того, 25 января в отделении социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» был проведен благотворительный обед для лиц без определенного места жительства.
В связи с понижением температуры воздуха в целях профилактики бродяжничества и попрошайничества, а также оказания неотложной социальной помощи и поддержки лицам без определенного места жительства МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» 25 и 26 января 2017 были организованы рейды по выявлению лиц БОМЖ.
В рейдах приняли участие заведующий отделением социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению», специалист и психолог отделения социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению».
25 января рейд прошел в Октябрьском районе города Пензы, где были обследованы места концентрации лиц БОМЖ по улицам Рахманинова, Кронштадтской, Офицерской, Ладожской, Ульяновской, Бородина, Минской, проспектам Победы и Строителей, а также территория Храма Петра и Павла, торгового центра «Коллаж».
26 января при проведении рейда были обследованы проспект Победы, улицы Карпинского, Шевченко, Бакунина, территория железнодорожного вокзала Пенза-1, центрального рынка, улицы Сборная, Урицкого, Долгова, Краснова, Чкалова, Воронова, Кижеватова, Красная, Лермонтова, Калинина, Окружная, Воронова, территория магазина «Фортуна».
В ходе рейдов было выявлено шесть человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. На каждого из них была составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.
Проведены профилактические беседы о необходимости лечения от алкогольной зависимости, оказана правовая консультативная помощь.
В целях предупреждения пожаров на территории областного центра с лицами без определенного места жительства были проведены профилактические беседы по правилам пожарной безопасности.
Все выявленные лица получили продовольственные наборы, теплую одежду, направление в ГАУ ПО «Дом ночного пребывания» и направление на флюорографическое обследование, также каждому был дан информационный лист с адресами учреждений социальной защиты.
Кроме того, 25 января в отделении социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» был проведен благотворительный обед для лиц без определенного места жительства.
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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