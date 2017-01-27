Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 27 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В связи с понижением температуры воздуха были организованы рейды по выявлению лиц БОМЖ
Сегодня в Пензе
 

В связи с понижением температуры воздуха в целях профилактики бродяжничества и попрошайничества, а также оказания неотложной социальной помощи и поддержки лицам без определенного места жительства МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» 25 и 26 января 2017 были организованы рейды по выявлению лиц БОМЖ.

В рейдах приняли участие заведующий отделением социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению», специалист и психолог отделения социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению».

25 января рейд прошел в Октябрьском районе города Пензы, где были обследованы места концентрации лиц БОМЖ по улицам Рахманинова, Кронштадтской, Офицерской, Ладожской,  Ульяновской,  Бородина, Минской, проспектам Победы и Строителей, а также территория Храма Петра и Павла, торгового центра «Коллаж».

26 января при проведении рейда были обследованы проспект Победы, улицы Карпинского, Шевченко,  Бакунина, территория железнодорожного вокзала Пенза-1,  центрального рынка, улицы Сборная, Урицкого, Долгова, Краснова, Чкалова, Воронова, Кижеватова, Красная, Лермонтова, Калинина, Окружная, Воронова, территория магазина «Фортуна». 

В ходе рейдов было выявлено шесть человек, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством. На каждого из них была составлена анкета с целью выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Проведены профилактические беседы о необходимости лечения от алкогольной зависимости, оказана правовая консультативная помощь.

В целях предупреждения пожаров на территории областного центра с лицами без определенного места жительства были проведены профилактические беседы по правилам пожарной безопасности.

Все выявленные лица получили продовольственные наборы, теплую одежду, направление в ГАУ ПО «Дом ночного пребывания» и направление на флюорографическое обследование, также каждому был дан информационный лист с адресами учреждений социальной защиты.

Кроме того, 25 января в отделении социальной реабилитации МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» был проведен благотворительный обед для лиц без определенного места жительства.

Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
2017-01-27
О ходе ликвидации последствий порывов на теплосетях Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова
 В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются
 
2017-01-27
В ходе застолья гость одним ударом ножа убил своего товарища
  В Никольске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве приятеля
 
2017-01-27
Информация по школам и детским садикам с низким температурным режимом
 9 школ, 10 зданий
 
2017-01-27
В Большом зале Законодательного Собрания состоялось XIV заседание Молодежного парламента Пензенской области
В ходе работы было рассмотрено 11 актуальных вопросов
 
2017-01-27
За последний час еще 17 домов подключено к отоплению
 Виктор Кувайцев прокомментировал ход ликвидации аварийной ситуации
 

Новости партнеров
 
На сайте: 40ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru