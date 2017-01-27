Торговля в неустановленных местах будет пресечена

Работниками администрации Октябрьского района совместно с сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе, главным специалистом-экспертом управления ветеринарии по Пензенской области проведен рейд по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района.

На лиц, осуществляющих торговлю в неустановленном месте по адресу: улица Гагарина, 9, должностными лицами администрации Октябрьского района составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 5.1.1. Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях».