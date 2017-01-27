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Пензенцам вручили значки ГТО
Сегодня в Пензе
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В ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» состоялось вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Удостоверения и знаки вручал директор училища – Владимир Андреев. В 2016 году в сдаче нормативов комплекса ГТО приняло участие 130 учащихся, и 127 из них получили знаки. В итоге, 65 учащихся получили золотые знаки, 47 - серебряные и 15 - бронзовые.
В ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» состоялось вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Удостоверения и знаки вручал директор училища – Владимир Андреев.
В 2016 году в сдаче нормативов комплекса ГТО приняло участие 130 учащихся, и 127 из них получили знаки. В итоге, 65 учащихся получили золотые знаки, 47 - серебряные и 15 - бронзовые.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 27 января 2017
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