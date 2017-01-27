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Экологическая программа «Птичий остров»
Сегодня в Пензе
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Мальчишки и девчонки, а так же их родители! Приглашаем всех 28 января 2017 года в ЦПКиО им. В.Г. Белинского на экологическую программу в рамках Года экологии в России «Птичий остров». Вы и ваши детки узнаете много интересного о птицах и приметах. Вас ждут игры, конкурсы, викторины и танцы. Приходите, мы будем рады каждому гостю. Самых активных ребят также будут ждать подарки от парка
Мальчишки и девчонки, а так же их родители!
Приглашаем всех 28 января 2017 года в ЦПКиО им. В.Г. Белинского на экологическую программу в рамках Года экологии в России «Птичий остров».
Вы и ваши детки узнаете много интересного о птицах и приметах. Вас ждут игры, конкурсы, викторины и танцы. Приходите, мы будем рады каждому гостю. Самых активных ребят также будут ждать подарки от парка
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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