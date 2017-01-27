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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 27 января 2017
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Экологическая программа «Птичий остров»
Сегодня в Пензе
 

Мальчишки и девчонки, а так же их родители!

Приглашаем всех 28 января 2017 года в ЦПКиО им. В.Г. Белинского на экологическую программу в рамках Года экологии в России «Птичий остров». 

Вы и ваши детки узнаете много интересного о птицах и приметах. Вас ждут игры, конкурсы, викторины и танцы. Приходите, мы будем рады каждому гостю. Самых активных ребят также будут ждать подарки от парка

Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
2017-01-27
О ходе ликвидации последствий порывов на теплосетях Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова
 В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются
 
2017-01-27
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  В Никольске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве приятеля
 
2017-01-27
Информация по школам и детским садикам с низким температурным режимом
 9 школ, 10 зданий
 
2017-01-27
В Большом зале Законодательного Собрания состоялось XIV заседание Молодежного парламента Пензенской области
В ходе работы было рассмотрено 11 актуальных вопросов
 
2017-01-27
За последний час еще 17 домов подключено к отоплению
 Виктор Кувайцев прокомментировал ход ликвидации аварийной ситуации
 

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