Экологическая программа «Птичий остров»

Мальчишки и девчонки, а так же их родители!

Приглашаем всех 28 января 2017 года в ЦПКиО им. В.Г. Белинского на экологическую программу в рамках Года экологии в России «Птичий остров».

Вы и ваши детки узнаете много интересного о птицах и приметах. Вас ждут игры, конкурсы, викторины и танцы. Приходите, мы будем рады каждому гостю. Самых активных ребят также будут ждать подарки от парка