Ветеран педагогического труда Татьяна Бочкова отпразднует 90-летний юбилей

Областной совет ветеранов работников образования при Министерстве образования Пензенской области, областной центр развития творчества детей и юношества 28 января 2017 года проводит торжественный вечер, посвященный 90-летию Татьяны Васильевны Бочковой, ветерана педагогического труда, отличника народного образования, основателя движения в Пензенской области сводных педагогических отрядов для работы в детских оздоровительных лагерях.

В 12.30 начнет работу тематическая выставка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», пройдет встреча вожатых и воспитателей лагерей разных поколений.

В 13.00 слова поздравлений в адрес юбиляра прозвучат от представителей Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, администрации города Пензы, областного совета профсоюзов, городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов. Заместитель Председателя Правительства области Олег Ягов вручит юбиляру Благодарственное письмо Губернатора области.

В 13.30 творческие сюрпризы и поздравления представят педагогические коллективы детских лагерей.



Общий трудовой стаж Татьяны Васильевны составляет 68 лет. Свою педагогическую деятельность она начала в 1948 году учителем начальных классов в школе с. Юловка Мокшанского района.

На протяжении почти 40 лет работала учителем русского языка и литературы в селах Пачелмского района, далее учителем и организатором по внеклассной работе в средних школах №26 и №16 г. Пензы, заведующей учебной частью средней школы №58 г. Пензы.

Вот уже более 45-ти лет Бочкова Т.В. занимается подготовкой оздоровительных лагерей к детскому отдыху, подбором и обучением педагогического и технического составов.

С 1971 года Бочкова Т.В. –заместитель начальника, а с 1975 по 1988 год - начальник детского оздоровительного лагеря Пензенской области «Приморский» в поселке Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края.

В 1989 – 1990 годы Татьяна Васильевна - начальник лагеря имени Ю. А. Гагарина для детей Пензенского научно – исследовательского института физических измерений в Крыму в г. Феодосии. В 1991 – 1992 годах Бочкова - начальник пензенского лагеря «Солнечная долина», а в 1994- 2001 годах - начальник детского оздоровительного лагеря «Искра» в посёлке Кабардинка.

В 2002 году Татьяна Васильевна включилась в работу по организации большого лагеря «Золотая лоза» в поселке Прасковеевка Геленджикского района.

В настоящее время работает в школе № 58 г. Пензы.