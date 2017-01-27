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Ветеран педагогического труда Татьяна Бочкова отпразднует 90-летний юбилей
Сегодня в Пензе
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Областной совет ветеранов работников образования при Министерстве образования Пензенской области, областной центр развития творчества детей и юношества 28 января 2017 года проводит торжественный вечер, посвященный 90-летию Татьяны Васильевны Бочковой, ветерана педагогического труда, отличника народного образования, основателя движения в Пензенской области сводных педагогических отрядов для работы в детских оздоровительных лагерях. В 12.30 начнет работу тематическая выставка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», пройдет встреча вожатых и воспитателей лагерей разных поколений. В 13.00 слова поздравлений в адрес юбиляра прозвучат от представителей Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, администрации города Пензы, областного совета профсоюзов, городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов. Заместитель Председателя Правительства области Олег Ягов вручит юбиляру Благодарственное письмо Губернатора области. В 13.30 творческие сюрпризы и поздравления представят педагогические коллективы детских лагерей. На протяжении почти 40 лет работала учителем русского языка и литературы в селах Пачелмского района, далее учителем и организатором по внеклассной работе в средних школах №26 и №16 г. Пензы, заведующей учебной частью средней школы №58 г. Пензы. Вот уже более 45-ти лет Бочкова Т.В. занимается подготовкой оздоровительных лагерей к детскому отдыху, подбором и обучением педагогического и технического составов. С 1971 года Бочкова Т.В. –заместитель начальника, а с 1975 по 1988 год - начальник детского оздоровительного лагеря Пензенской области «Приморский» в поселке Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края. В 1989 – 1990 годы Татьяна Васильевна - начальник лагеря имени Ю. А. Гагарина для детей Пензенского научно – исследовательского института физических измерений в Крыму в г. Феодосии. В 1991 – 1992 годах Бочкова - начальник пензенского лагеря «Солнечная долина», а в 1994- 2001 годах - начальник детского оздоровительного лагеря «Искра» в посёлке Кабардинка. В 2002 году Татьяна Васильевна включилась в работу по организации большого лагеря «Золотая лоза» в поселке Прасковеевка Геленджикского района. В настоящее время работает в школе № 58 г. Пензы.
Областной совет ветеранов работников образования при Министерстве образования Пензенской области, областной центр развития творчества детей и юношества 28 января 2017 года проводит торжественный вечер, посвященный 90-летию Татьяны Васильевны Бочковой, ветерана педагогического труда, отличника народного образования, основателя движения в Пензенской области сводных педагогических отрядов для работы в детских оздоровительных лагерях.
В 12.30 начнет работу тематическая выставка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», пройдет встреча вожатых и воспитателей лагерей разных поколений.
В 13.00 слова поздравлений в адрес юбиляра прозвучат от представителей Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, администрации города Пензы, областного совета профсоюзов, городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов. Заместитель Председателя Правительства области Олег Ягов вручит юбиляру Благодарственное письмо Губернатора области.
В 13.30 творческие сюрпризы и поздравления представят педагогические коллективы детских лагерей.
На протяжении почти 40 лет работала учителем русского языка и литературы в селах Пачелмского района, далее учителем и организатором по внеклассной работе в средних школах №26 и №16 г. Пензы, заведующей учебной частью средней школы №58 г. Пензы.
Вот уже более 45-ти лет Бочкова Т.В. занимается подготовкой оздоровительных лагерей к детскому отдыху, подбором и обучением педагогического и технического составов.
С 1971 года Бочкова Т.В. –заместитель начальника, а с 1975 по 1988 год - начальник детского оздоровительного лагеря Пензенской области «Приморский» в поселке Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края.
В 1989 – 1990 годы Татьяна Васильевна - начальник лагеря имени Ю. А. Гагарина для детей Пензенского научно – исследовательского института физических измерений в Крыму в г. Феодосии. В 1991 – 1992 годах Бочкова - начальник пензенского лагеря «Солнечная долина», а в 1994- 2001 годах - начальник детского оздоровительного лагеря «Искра» в посёлке Кабардинка.
В 2002 году Татьяна Васильевна включилась в работу по организации большого лагеря «Золотая лоза» в поселке Прасковеевка Геленджикского района.
В настоящее время работает в школе № 58 г. Пензы.
Новость: Министерство образования Пензенской области 27 января 2017
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