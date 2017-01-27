Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 27 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Ветеран педагогического труда Татьяна Бочкова отпразднует 90-летний юбилей
Сегодня в Пензе
 

Областной совет ветеранов работников образования при Министерстве образования Пензенской области, областной центр развития творчества детей и юношества 28 января 2017 года проводит торжественный вечер, посвященный 90-летию Татьяны Васильевны Бочковой, ветерана педагогического труда, отличника народного образования, основателя движения в Пензенской области сводных педагогических отрядов для работы в детских оздоровительных лагерях.

В 12.30 начнет работу тематическая  выставка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», пройдет встреча вожатых и воспитателей лагерей разных поколений.

В 13.00 слова поздравлений в адрес юбиляра прозвучат от представителей Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, администрации города Пензы, областного совета профсоюзов, городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов. Заместитель Председателя Правительства области Олег Ягов вручит юбиляру Благодарственное письмо Губернатора области.

В 13.30 творческие сюрпризы и поздравления представят педагогические коллективы детских лагерей.

Общий трудовой стаж Татьяны Васильевны составляет 68 лет. Свою педагогическую деятельность она начала в 1948 году учителем начальных классов  в школе с. Юловка Мокшанского района.

На протяжении почти 40 лет работала учителем русского языка и литературы в селах Пачелмского района, далее  учителем и организатором по внеклассной работе   в средних школах  №26 и №16 г. Пензы,  заведующей учебной частью  средней школы №58 г. Пензы.

Вот уже более 45-ти лет Бочкова Т.В. занимается подготовкой оздоровительных лагерей к детскому отдыху, подбором и обучением педагогического и технического составов.

С 1971 года Бочкова Т.В. –заместитель начальника, а с 1975 по 1988 год - начальник детского оздоровительного лагеря Пензенской области «Приморский» в поселке Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края.

В 1989 – 1990 годы Татьяна Васильевна  - начальник лагеря имени Ю. А. Гагарина для детей Пензенского научно – исследовательского института физических измерений в Крыму в г. Феодосии. В 1991 – 1992 годах  Бочкова -  начальник пензенского лагеря  «Солнечная долина», а в 1994- 2001 годах - начальник детского оздоровительного лагеря «Искра» в посёлке Кабардинка.

В 2002 году Татьяна Васильевна  включилась в работу по организации большого лагеря «Золотая лоза» в  поселке Прасковеевка Геленджикского района.

В настоящее время работает в школе № 58 г. Пензы.

Новость: Министерство образования Пензенской области 27 января 2017
2017-01-27
О ходе ликвидации последствий порывов на теплосетях Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова
 В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются
 
2017-01-27
В ходе застолья гость одним ударом ножа убил своего товарища
  В Никольске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве приятеля
 
2017-01-27
Информация по школам и детским садикам с низким температурным режимом
 9 школ, 10 зданий
 
2017-01-27
В Большом зале Законодательного Собрания состоялось XIV заседание Молодежного парламента Пензенской области
В ходе работы было рассмотрено 11 актуальных вопросов
 
2017-01-27
За последний час еще 17 домов подключено к отоплению
 Виктор Кувайцев прокомментировал ход ликвидации аварийной ситуации
 

Новости партнеров
 
На сайте: 43ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru