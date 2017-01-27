Министерство здравоохранения Пензенской области информирует, что в пятницу, 27 января 2017 года, стационары всех медицинских организаций, расположенные в городе Пензе, продолжают работать в штатном режиме.

Накануне в клинической больнице №5 (ул. Гагарина, 24), клинической больнице №4 (ул. Светлая, 1), отделенческой больнице РЖД, наблюдалось понижение температурного режима. В настоящее время ситуация нормализовалась.

Оснований для перевода пациентов, находящихся на круглосуточном стационарном лечении, в другие медицинские организации не было.

На качестве оказываемой медицинской помощи перебои с теплоснабжением не отразилось.