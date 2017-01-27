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На качестве оказываемой медицинской помощи перебои с теплоснабжением не отразилось
Сегодня в Пензе
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Министерство здравоохранения Пензенской области информирует, что в пятницу, 27 января 2017 года, стационары всех медицинских организаций, расположенные в городе Пензе, продолжают работать в штатном режиме. Накануне в клинической больнице №5 (ул. Гагарина, 24), клинической больнице №4 (ул. Светлая, 1), отделенческой больнице РЖД, наблюдалось понижение температурного режима. В настоящее время ситуация нормализовалась. Оснований для перевода пациентов, находящихся на круглосуточном стационарном лечении, в другие медицинские организации не было. На качестве оказываемой медицинской помощи перебои с теплоснабжением не отразилось.
Министерство здравоохранения Пензенской области информирует, что в пятницу, 27 января 2017 года, стационары всех медицинских организаций, расположенные в городе Пензе, продолжают работать в штатном режиме.
Накануне в клинической больнице №5 (ул. Гагарина, 24), клинической больнице №4 (ул. Светлая, 1), отделенческой больнице РЖД, наблюдалось понижение температурного режима. В настоящее время ситуация нормализовалась.
Оснований для перевода пациентов, находящихся на круглосуточном стационарном лечении, в другие медицинские организации не было.
На качестве оказываемой медицинской помощи перебои с теплоснабжением не отразилось.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 27 января 2017
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