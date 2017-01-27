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 Пятница, 27 января 2017
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Команда «ТПП Партнер» обладатель Кубка Пензенской области по мини-футболу
Сегодня в Пензе
 

Определился обладатель Кубка Пензенской области по мини-футболу среди взрослых команд в сезоне 2015-2016 годов.

В ФОК «Спутник состоялась финальная игра, в которой встретились команды «ТПП Партнер» и «ПГУАС 2». В этом напряженном матче (за 15 секунд до конца основного времени счет был равным 3:3) победу одержала команда «ТПП Партнер» со счетом 5:3 (1:1).

Мячи забили:

Руслан Вельдин («ТПП Партнер») – 4 гола: 11 мин., 32 мин., 40 мин., 40 мин.

Александр Судомоин («ТПП Партнер») – 1 гол: 25 мин.

Кирилл Муромцев («ПГУАС 2») – 2 гола: 14 мин., 28 мин.

Иван Тюньков («ПГУАС 2») – 1 гол: 26 мин.

Лучшими игроками признаны Руслан Вельдин («ТПП Партнер) и Дмитрий Ганженко («ПГУАС 2»).

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