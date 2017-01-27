Команда «ТПП Партнер» обладатель Кубка Пензенской области по мини-футболу

Определился обладатель Кубка Пензенской области по мини-футболу среди взрослых команд в сезоне 2015-2016 годов. В ФОК «Спутник состоялась финальная игра, в которой встретились команды «ТПП Партнер» и «ПГУАС 2». В этом напряженном матче (за 15 секунд до конца основного времени счет был равным 3:3) победу одержала команда «ТПП Партнер» со счетом 5:3 (1:1). Мячи забили: Руслан Вельдин («ТПП Партнер») – 4 гола: 11 мин., 32 мин., 40 мин., 40 мин. Александр Судомоин («ТПП Партнер») – 1 гол: 25 мин. Кирилл Муромцев («ПГУАС 2») – 2 гола: 14 мин., 28 мин. Иван Тюньков («ПГУАС 2») – 1 гол: 26 мин. Лучшими игроками признаны Руслан Вельдин («ТПП Партнер) и Дмитрий Ганженко («ПГУАС 2»). Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 27 января 2017