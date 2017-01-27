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В Пензенской области наибольший прирост молочной продуктивности
Сегодня в Пензе
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Министерство сельского хозяйство России подвело итоги работы отрасли животноводства за 2016 год. Как отмечено на официальном сайте федерального аграрного ведомства, по итогам года в хозяйствах всех категорий произведено 30,7 млн тонн молока. «Устойчивая положительная динамика производства молока отмечается в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В частности, по итогам 2016 года в сельхозорганизациях получено более 15 млн тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил 6,1% до 2,16 млн тонн», - отмечено в сообщении пресс-службы минсельхоза России. В отчетной информации по итогам работы отрасли отмечены регионы, отличившиеся по достижению показателей отрасли. Так, Пензенская область отмечена среди субъектов, обеспечивших наибольший прирост молочной продуктивности – с показателем 12,9%. «Развитие молочного скотоводства – одно из приоритетных направлений в государственной аграрной политике. Для сохранения положительной динамики ее развития принимается необходимый комплекс мер, в том числе мероприятия по государственной поддержке фермеров», - отмечается Департаментом животноводства и племенного дела минсельхоза России.
Министерство сельского хозяйство России подвело итоги работы отрасли животноводства за 2016 год. Как отмечено на официальном сайте федерального аграрного ведомства, по итогам года в хозяйствах всех категорий произведено 30,7 млн тонн молока. «Устойчивая положительная динамика производства молока отмечается в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В частности, по итогам 2016 года в сельхозорганизациях получено более 15 млн тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил 6,1% до 2,16 млн тонн», - отмечено в сообщении пресс-службы минсельхоза России.
В отчетной информации по итогам работы отрасли отмечены регионы, отличившиеся по достижению показателей отрасли. Так, Пензенская область отмечена среди субъектов, обеспечивших наибольший прирост молочной продуктивности – с показателем 12,9%.
«Развитие молочного скотоводства – одно из приоритетных направлений в государственной аграрной политике. Для сохранения положительной динамики ее развития принимается необходимый комплекс мер, в том числе мероприятия по государственной поддержке фермеров», - отмечается Департаментом животноводства и племенного дела минсельхоза России.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 27 января 2017
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