Вопросы подготовки к весенним полевым работам рассмотрели в Лопатинском и Шемышейском районах

В Лопатинском и Шемышейском районах Пензенской области согласно графику, утвержденному министром сельского хозяйства региона Андреем Бурлаковым, прошли семинары для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В ходе семинаров для аграриев были сделаны акценты на вопросы, связанные с подготовкой к весенним полевым работам, а также на вопросы, касающиеся мер господдержки отрасли.

В части развития растениеводства с докладами выступили представители компаний, занимающихся обеспечением сельхозпредприятий семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями. О развитии растениеводства и перспективах в текущем году доложили представители агрономического подразделения областного Минсельхоза.

Также внимание на семинарах было уделено направлениям господдержки АПК в 2017 году, механизму льготного кредитования.