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Вопросы подготовки к весенним полевым работам рассмотрели в Лопатинском и Шемышейском районах
Сегодня в Пензе
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В Лопатинском и Шемышейском районах Пензенской области согласно графику, утвержденному министром сельского хозяйства региона Андреем Бурлаковым, прошли семинары для сельскохозяйственных товаропроизводителей. В ходе семинаров для аграриев были сделаны акценты на вопросы, связанные с подготовкой к весенним полевым работам, а также на вопросы, касающиеся мер господдержки отрасли. В части развития растениеводства с докладами выступили представители компаний, занимающихся обеспечением сельхозпредприятий семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями. О развитии растениеводства и перспективах в текущем году доложили представители агрономического подразделения областного Минсельхоза. Также внимание на семинарах было уделено направлениям господдержки АПК в 2017 году, механизму льготного кредитования.
В Лопатинском и Шемышейском районах Пензенской области согласно графику, утвержденному министром сельского хозяйства региона Андреем Бурлаковым, прошли семинары для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В ходе семинаров для аграриев были сделаны акценты на вопросы, связанные с подготовкой к весенним полевым работам, а также на вопросы, касающиеся мер господдержки отрасли.
В части развития растениеводства с докладами выступили представители компаний, занимающихся обеспечением сельхозпредприятий семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями. О развитии растениеводства и перспективах в текущем году доложили представители агрономического подразделения областного Минсельхоза.
Также внимание на семинарах было уделено направлениям господдержки АПК в 2017 году, механизму льготного кредитования.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 27 января 2017
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