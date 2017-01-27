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Продукция пензенской птицефабрики экспортируется в Азербайджан
Сегодня в Пензе
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В январе 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке на экспорт замороженного фарша куриного Пензенской области. При погрузке специалистами Россельхознадзора было осмотрено 18,5 тонн продукции птицефабрики для отправки в Азербайджан. Продукция птицефабрики транспортируется автотранспортом, по результатам осмотра которого установлено, что поданная под погрузку автомашина соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям. Нарушений правил перевозок автомобильным транспортом не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме. Составлен акт ветеринарно-санитарного досмотра. Взамен ветеринарных свидетельств формы №2, выписанных ветеринарным врачом районной станции по борьбе с болезнями животных, выданы ветеринарные сертификаты формы 5е на экспортируемые из Российской Федерации мясо и мясопродукты домашних и диких животных.
В январе 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области были проведены контрольно-надзорные мероприятия при погрузке на экспорт замороженного фарша куриного Пензенской области.
При погрузке специалистами Россельхознадзора было осмотрено 18,5 тонн продукции птицефабрики для отправки в Азербайджан.
Продукция птицефабрики транспортируется автотранспортом, по результатам осмотра которого установлено, что поданная под погрузку автомашина соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям.
Нарушений правил перевозок автомобильным транспортом не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме. Составлен акт ветеринарно-санитарного досмотра. Взамен ветеринарных свидетельств формы №2, выписанных ветеринарным врачом районной станции по борьбе с болезнями животных, выданы ветеринарные сертификаты формы 5е на экспортируемые из Российской Федерации мясо и мясопродукты домашних и диких животных.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 27 января 2017
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