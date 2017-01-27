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За последний час еще 17 домов подключено к отоплению
Сегодня в Пензе
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В 9.30 часов утра, отвечая на вопросы журналистов, Виктор Кувайцев сообщил, что за последний час еще 17 домов подключено к отоплению. В частности, Самара готова поставить в Пензу передвижные модульные котельные, которые, подключившись к ЦТП, могут оперативно отапливать целый микрорайон. К сожалению, в Пензе передвижных модульных котельных нет и для нас это предложение очень кстати. Но пока помощь не нужна. Об этом я доложил губернатору Ивану Белозерцеву, - прокомментировал глава администрации города. Виктор Кувайцев добавил, что в городе организовано пять пунктов временного пребывания для жителей, в квартирах которых пока отсутствует тепло. Подготовлен транспорт для перемещения нуждающихся, и социальное такси для инвалидов. Мониторинг ситуации осуществляют социальные службы города в течение дня. - Например, в санаторий им В.В.Володарского готов уже принять до ста человек, которые буду размещены в теплых помещениях и обеспечены горячим питанием. Однако, пока за такой помощью никто не обращался, - подчеркнул Виктор Николаевич .
В 9.30 часов утра, отвечая на вопросы журналистов, Виктор Кувайцев сообщил, что за последний час еще 17 домов подключено к отоплению.
В частности, Самара готова поставить в Пензу передвижные модульные котельные, которые, подключившись к ЦТП, могут оперативно отапливать целый микрорайон. К сожалению, в Пензе передвижных модульных котельных нет и для нас это предложение очень кстати. Но пока помощь не нужна. Об этом я доложил губернатору Ивану Белозерцеву, - прокомментировал глава администрации города.
Виктор Кувайцев добавил, что в городе организовано пять пунктов временного пребывания для жителей, в квартирах которых пока отсутствует тепло. Подготовлен транспорт для перемещения нуждающихся, и социальное такси для инвалидов. Мониторинг ситуации осуществляют социальные службы города в течение дня.
- Например, в санаторий им В.В.Володарского готов уже принять до ста человек, которые буду размещены в теплых помещениях и обеспечены горячим питанием. Однако, пока за такой помощью никто не обращался, - подчеркнул Виктор Николаевич .
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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