В 9.30 часов утра, отвечая на вопросы журналистов, Виктор Кувайцев сообщил, что за последний час еще 17 домов подключено к отоплению.



- Накануне, 26 января порывы произошли в следствии гидравлического удара, в связи с аварией на ТЭЦ-1. Мы рассчитываем, что к середине дня нам удастся нормализовать ситуацию на сетях. В настоящее время система отопления запускается плавно, и подобных ситуаций быть не должно. Но даже если и возникнут новые порывы, город располагает достаточными ресурсами техники и количеством аварийных бригад, чтобы устранить их. Хочу обратить внимание, что наши соседи из Самары и Саратова предположили свою помощь.

В частности, Самара готова поставить в Пензу передвижные модульные котельные, которые, подключившись к ЦТП, могут оперативно отапливать целый микрорайон. К сожалению, в Пензе передвижных модульных котельных нет и для нас это предложение очень кстати. Но пока помощь не нужна. Об этом я доложил губернатору Ивану Белозерцеву, - прокомментировал глава администрации города.

Виктор Кувайцев добавил, что в городе организовано пять пунктов временного пребывания для жителей, в квартирах которых пока отсутствует тепло. Подготовлен транспорт для перемещения нуждающихся, и социальное такси для инвалидов. Мониторинг ситуации осуществляют социальные службы города в течение дня.

- Например, в санаторий им В.В.Володарского готов уже принять до ста человек, которые буду размещены в теплых помещениях и обеспечены горячим питанием. Однако, пока за такой помощью никто не обращался, - подчеркнул Виктор Николаевич .



Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, ситуация по пуску тепла находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева и главы региона Ивана Белозерцева.