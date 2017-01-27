В Большом зале Законодательного Собрания состоялось XIV заседание Молодежного парламента Пензенской области

В ходе работы было рассмотрено 11 актуальных вопросов, в частности были озвучены и приняты к сведению итоги деятельности Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области за 2016 год, а так же был принят план работы Молодежного парламента на 2017 год. Основными направлениями деятельности парламента остаются законотворчество и проектная работа.



В рамках заседания Молодежного парламента были подведены итоги межрегионального конкурса «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России», лучшие участники и кураторы получили подарки и благодарственные письма оргкомитета. Было принято решение продолжить данный проект.



Обсуждалась законотворческая деятельность Молодежного парламента Пензенской области – было решено продолжить согласование проектов законов Пензенской области «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Пензенской области» и «О праздниках и памятных датах Пензенской области». А также принять за основу для работы проект Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в части включения отдельных категорий военнослужащих в списки избирателей». Все законопроекты были разработаны депутатами Молодежного парламента Пензенской области.



Особой темой заседания стал вопрос «О мерах противодействия продажам электронных парогенерирующих устройств несовершеннолетним» - докладчиком выступил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Семин Дмитрий Игоревич, который предложил продолжить работу начатую Молодежным парламентом Пензенской области и комитетом по социальной политике Законодательного Собрания Пензенской области, а также создать рабочую группу, куда вошли бы представители молодежных общественных организаций, правоохранительных органов и т.д. Также молодежным организациям было предложено начать информационную кампанию по распространению информации о вреде электронных парогенерирующих устройств.



В рамках вопроса «О деятельности Совета молодых работников “Производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко. Взаимодействие и перспективы сотрудничества» представитель Совета молодых работников Чашко Анастасия Андреевна рассказала про основные проблемы, с которыми может сталкиваться молодой специалист, который начинает работать на промышленном предприятии. Молодых парламентариев заинтересовал вопрос по реализации федеральных и региональных программ для молодых работников, в частности программа «Жилье» - каков ее охват, знают ли молодые специалисты про подобные программы. Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Дмитрий Семин выразил желание помочь в проведении программы «Жилье» для семей молодых работников. Директором информационно-выставочного центра ПГУ Сергеем Викторовичем Сорокиным было предложено провести на базе Университета совместную конференцию, целью которой стал бы обмен опытом между молодыми работниками, повышение их компетенции, а также знакомство с программами и проектами, которые могут быть полезны для молодых работников. Председатель Молодежного парламента Наталья Назарова поддержала данные инициативы. Было принято решение разработать совместный план мероприятий Молодежного парламента Пензенской области и Совета молодых работников.



Детальной проработки требует вопрос взаимодействия с районами, создание новых или активизирование деятельности уже существующих молодежных объедений, координирование их для дальнейшей совместной работы.



На дискуссию были вынесены темы посвященные форуму молодых парламентариев, и, обсуждение итогов месячника по противодействию незаконной торговле алкоголем в декабре 2016 года. Мониторинг продажи алкогольной продукции детям, не достигшим 18 лет, был совершен не только на территории города Пензы, но так же и в районных центрах, что показало масштабность произведенной работы, и выявило критические точки, которые в ближайшее время необходимо ликвидировать.



В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Пензенской области – Яна Владимировна Куприна и Дмитрий Игоревич Семин, депутаты Молодежного парламента при Законодательном Собрании, а так же приглашенные гости - представители молодежных общественных организаций, депутаты молодежных парламентов муниципальных образований Пензенской области, активное внимание заседанию уделили и члены кадрового резерва Молодежного парламента. Новость: Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области 27 января 2017