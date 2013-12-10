Информация по школам и детским садикам с низким температурным режимом

Информация по дошкольным образовательным учреждениям (7 юридических лиц - 13 зданий) с низким температурным режимом по состоянию на 9.00 27.01.2017 г. (по отношению к 26.01.2017 г.)

№ ДОУ Количество детей на 27.01.2017 % присутствующих от числа детей на 26.01.2017 1. ДОУ № 56 17 12% 2. филиал ДОУ № 56 22 13% 3. ДОУ № 70 114 84 % 4. корпус ДОУ № 70 35 92% 5. ДОУ № 88 135 49% 6. филиал ДОУ № 88 82 50% 7. ДОУ № 99 68 33% 8. ДОУ № 103 60 26% 9. ДОУ № 110 60 42% 10. филиал ДОУ № 110 80 47% 11. ДОУ № 123 35 21% 12. филиал № 2 ДОУ № 139 28 30% 13. филиал № 1 ДОУ № 96 27 40%

Информация об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях г.Пензы 27.01.2017 года