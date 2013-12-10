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Информация по школам и детским садикам с низким температурным режимом
Сегодня в Пензе
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Информация по дошкольным образовательным учреждениям (7 юридических лиц - 13 зданий) с низким температурным режимом по состоянию на 9.00 27.01.2017 г. (по отношению к 26.01.2017 г.) № ДОУ Количество детей на 27.01.2017 % присутствующих от числа детей на 26.01.2017 1. ДОУ № 56 17 12% 2. филиал ДОУ № 56 22 13% 3. ДОУ № 70 114 84 % 4. корпус ДОУ № 70 35 92% 5. ДОУ № 88 135 49% 6. филиал ДОУ № 88 82 50% 7. ДОУ № 99 68 33% 8. ДОУ № 103 60 26% 9. ДОУ № 110 60 42% 10. филиал ДОУ № 110 80 47% 11. ДОУ № 123 35 21% 12. филиал № 2 ДОУ № 139 28 30% 13. филиал № 1 ДОУ № 96 27 40% Информация об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях г.Пензы 27.01.2017 года
ОУ Температура воздуха в коридорах здания/ классных помещениях (градусы С) Организация образовательного процесса Организована дежурная группа/класс, кол-во человек Температура в помещении для дежурной группы/класса Как организовано питание детей № 2 корпус 1 – 12, корпус 2 – 14/17 Учатся только 9-11 классы Дежурная группа для 1-4 кл., 16 чел 21-22 Столовая работает № 16 13/14 Занятия отменены Нет востребованности № 18 13/13-18 Уроки по 30 минут Дежурная группа для 1-4, 1 чел. 20 Столовая работает № 29 12-14/14-16 Занятия отменены Нет востребованности - № 44 12/13 Занятия отменены Нет востребованности - № 47 10-12/13-17 Занятия отменены Нет востребованности - № 50 15/16 5-11 учатся Дежурная группа для 1-4 классов, 2 чел. 21 Столовая работает № 51 16/20 Обучаются 5-11 классы, уроки по 30 мин Дежурная группа, 2 чел 20 Столовая работает № 58 19 Уроки по 35 мин. Есть ГПД 20 Столовая работает
Информация по дошкольным образовательным учреждениям (7 юридических лиц - 13 зданий) с низким температурным режимом по состоянию на 9.00 27.01.2017 г. (по отношению к 26.01.2017 г.)
№
ДОУ
Количество детей на 27.01.2017
% присутствующих от числа детей на 26.01.2017
1.
ДОУ № 56
17
12%
2.
филиал ДОУ № 56
22
13%
3.
ДОУ № 70
114
84 %
4.
корпус ДОУ № 70
35
92%
5.
ДОУ № 88
135
49%
6.
филиал ДОУ № 88
82
50%
7.
ДОУ № 99
68
33%
8.
ДОУ № 103
60
26%
9.
ДОУ № 110
60
42%
10.
филиал ДОУ № 110
80
47%
11.
ДОУ № 123
35
21%
12.
филиал № 2 ДОУ № 139
28
30%
13.
филиал № 1 ДОУ № 96
27
40%
Информация об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях г.Пензы 27.01.2017 года
ОУ
Температура воздуха в коридорах здания/ классных помещениях (градусы С)
Организация образовательного процесса
Организована дежурная группа/класс, кол-во человек
Температура в помещении для дежурной группы/класса
Как организовано питание детей
№ 2
корпус 1 – 12, корпус 2 – 14/17
Учатся только 9-11 классы
Дежурная группа для 1-4 кл., 16 чел
21-22
Столовая работает
№ 16
13/14
Занятия отменены
Нет востребованности
№ 18
13/13-18
Уроки по 30 минут
Дежурная группа для 1-4, 1 чел.
20
Столовая работает
№ 29
12-14/14-16
Занятия отменены
Нет востребованности
-
№ 44
12/13
Занятия отменены
Нет востребованности
-
№ 47
10-12/13-17
Занятия отменены
Нет востребованности
-
№ 50
15/16
5-11 учатся
Дежурная группа для 1-4 классов, 2 чел.
21
Столовая работает
№ 51
16/20
Обучаются 5-11 классы, уроки по 30 мин
Дежурная группа, 2 чел
20
Столовая работает
№ 58
19
Уроки по 35 мин.
Есть ГПД
20
Столовая работает
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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