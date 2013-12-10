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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 27 января 2017
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Информация по школам и детским садикам с низким температурным режимом
Сегодня в Пензе
 

Информация по дошкольным образовательным учреждениям (7 юридических лиц - 13 зданий) с низким температурным режимом по состоянию на 9.00 27.01.2017 г.  (по отношению к 26.01.2017 г.)

ДОУ

Количество детей на 27.01.2017

% присутствующих от числа детей на 26.01.2017

1.

ДОУ № 56

17

12%

2.

филиал ДОУ № 56

22

13%

3.

ДОУ № 70

114

84 %

4.

корпус ДОУ № 70

35

92%

5.

ДОУ № 88

135

49%

6.

филиал ДОУ № 88

82

50%

7.

ДОУ № 99

68

33%

8.

ДОУ № 103

60

26%

9.

ДОУ № 110

60

42%

10.

филиал ДОУ № 110

80

47%

11.

ДОУ № 123

35

21%

12.

филиал № 2 ДОУ № 139

28

30%

13.

филиал № 1 ДОУ № 96

27

40%

Информация об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях г.Пензы 27.01.2017 года

ОУ

Температура воздуха в коридорах здания/ классных помещениях (градусы С)

Организация образовательного процесса

Организована дежурная группа/класс, кол-во человек

Температура в помещении для дежурной группы/класса

Как организовано питание детей

№ 2

корпус 1 – 12, корпус 2 – 14/17

Учатся только 9-11 классы

Дежурная группа для 1-4 кл., 16 чел

21-22

Столовая работает

№ 16

13/14

Занятия отменены

Нет востребованности

 

 

№ 18

13/13-18

Уроки по 30 минут

Дежурная группа для 1-4, 1 чел.

20

Столовая работает

№ 29

12-14/14-16

Занятия отменены

Нет востребованности

 

-

№ 44

12/13

Занятия отменены

Нет востребованности

 

-

№ 47

10-12/13-17

Занятия отменены

Нет востребованности

 

-

№ 50

15/16

5-11 учатся

Дежурная группа для 1-4 классов, 2 чел.

21

Столовая работает

№ 51

16/20

Обучаются 5-11 классы, уроки по 30 мин

Дежурная группа, 2 чел

20

Столовая работает

№ 58

19

Уроки по 35 мин.

Есть ГПД

20

Столовая работает

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