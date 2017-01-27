В ходе застолья гость одним ударом ножа убил своего товарища

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в городе Никольске обнаружено тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде колото-резанного ранения груди.

По данному факту Городищенским межрайонным следственным отделом Су Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, 25 января 2017 года в вечернее время компания мужчин в квартире дома в городе Никольске распивала спиртные напитки. В ходе застолья между одним из гостей и его 34-летним знакомым возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил со стола нож и нанес потерпевшему один удар в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели преступления, проведена проверка показаний на месте происшествия.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.