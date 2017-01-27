О ходе ликвидации последствий порывов на теплосетях Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова

«В зоне отключения находятся 225 жилых домов, 10 школ и 13 детских садов. К ликвидации последствий аварии на теплосетях привлечены дополнительные силы и средства. Работы обеспечены в полном объеме», - сообщил губернатор.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 485 человек и 23 единицы техники.

Проводятся обходы домов, организовано взаимодействие со старшими по домам и представителями управляющих компаний.

«На территории г.Пензы развернуты и готовы к приему людей 44 пункта временного размещения общей вместимостью 33800 человек», - отметил глава региона.

По завершении доклада он обратился к участникам селекторного совещания, прошедшего в ситуационном центре главного управления МЧС РФ по Пензенской области, с поручением организовать профилактическую работу и предпринять меры превентивного характера на случай нештатных ситуаций.

«Решая задачу восстановления теплоснабжения, нужно одновременно думать о том, что может потребоваться в нестандартной ситуации. Например, чтобы оперативно перебрасывать специальную технику», - резюмировал Иван Белозерцев.