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 Пятница, 27 января 2017
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О ходе ликвидации последствий порывов на теплосетях Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова
Сегодня в Пензе
 

«В зоне отключения находятся 225 жилых домов, 10 школ и 13 детских садов. К ликвидации последствий аварии на теплосетях привлечены дополнительные силы и средства. Работы обеспечены в полном объеме», - сообщил губернатор.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 485 человек и 23 единицы  техники.

Проводятся обходы домов, организовано взаимодействие со старшими по домам и  представителями  управляющих компаний.

«На территории г.Пензы  развернуты  и готовы к приему людей  44 пункта временного размещения общей вместимостью 33800 человек», - отметил глава региона.

По завершении доклада он обратился к участникам селекторного совещания, прошедшего в ситуационном центре главного  управления МЧС РФ по Пензенской области, с поручением  организовать профилактическую работу  и предпринять меры превентивного характера на случай нештатных ситуаций.

«Решая задачу восстановления теплоснабжения, нужно одновременно думать о том, что  может потребоваться в нестандартной ситуации. Например,  чтобы оперативно перебрасывать специальную технику», - резюмировал Иван Белозерцев.

Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017
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