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О ходе ликвидации последствий порывов на теплосетях Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова
Сегодня в Пензе
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«В зоне отключения находятся 225 жилых домов, 10 школ и 13 детских садов. К ликвидации последствий аварии на теплосетях привлечены дополнительные силы и средства. Работы обеспечены в полном объеме», - сообщил губернатор. В аварийно-восстановительных работах задействовано 485 человек и 23 единицы техники. Проводятся обходы домов, организовано взаимодействие со старшими по домам и представителями управляющих компаний. «На территории г.Пензы развернуты и готовы к приему людей 44 пункта временного размещения общей вместимостью 33800 человек», - отметил глава региона. По завершении доклада он обратился к участникам селекторного совещания, прошедшего в ситуационном центре главного управления МЧС РФ по Пензенской области, с поручением организовать профилактическую работу и предпринять меры превентивного характера на случай нештатных ситуаций. «Решая задачу восстановления теплоснабжения, нужно одновременно думать о том, что может потребоваться в нестандартной ситуации. Например, чтобы оперативно перебрасывать специальную технику», - резюмировал Иван Белозерцев.
«В зоне отключения находятся 225 жилых домов, 10 школ и 13 детских садов. К ликвидации последствий аварии на теплосетях привлечены дополнительные силы и средства. Работы обеспечены в полном объеме», - сообщил губернатор.
В аварийно-восстановительных работах задействовано 485 человек и 23 единицы техники.
Проводятся обходы домов, организовано взаимодействие со старшими по домам и представителями управляющих компаний.
«На территории г.Пензы развернуты и готовы к приему людей 44 пункта временного размещения общей вместимостью 33800 человек», - отметил глава региона.
По завершении доклада он обратился к участникам селекторного совещания, прошедшего в ситуационном центре главного управления МЧС РФ по Пензенской области, с поручением организовать профилактическую работу и предпринять меры превентивного характера на случай нештатных ситуаций.
«Решая задачу восстановления теплоснабжения, нужно одновременно думать о том, что может потребоваться в нестандартной ситуации. Например, чтобы оперативно перебрасывать специальную технику», - резюмировал Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 27 января 2017
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