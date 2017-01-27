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«Горячие линии» открыты во всех учреждениях социального обслуживания населения
Сегодня в Пензе
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В МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает круглосуточная Горячая линия по телефону Единой службы срочной социальной помощи города Пензы 8 (8412) 44-00-03. "Горячие линии" открыты во всех учреждениях социального обслуживания населения: - МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы – тел. 8 (8412) 98-49-07; - МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы – тел. 8 (8412) 68-23-25; - МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы – тел 8 (8412) 98-05-95; - МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Первомайского района города Пензы – тел. 8 (8412) 56-58-68.
В МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает круглосуточная Горячая линия по телефону Единой службы срочной социальной помощи города Пензы 8 (8412) 44-00-03.
"Горячие линии" открыты во всех учреждениях социального обслуживания населения:
- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы – тел. 8 (8412) 98-49-07;
- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы – тел. 8 (8412) 68-23-25;
- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы – тел 8 (8412) 98-05-95;
- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Первомайского района города Пензы – тел. 8 (8412) 56-58-68.
Новость: Администрация города Пензы 27 января 2017
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