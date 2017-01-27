В Пензе провели поквартирный обход домов, оставшихся без тепла

По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева организован поквартирный обход домов, попавших под отключение теплоносителя в Железнодорожном районе. В нем приняли участие начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин, директор Департамента ЖКХ города Пензы Андрей Скрипкин, начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин, глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов и его заместитель Михаил Сарафанников, сотрудники коммунальных служб города.

По сведениям ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза», в шесть утра в районе улицы Герцена произошел порыв тепломагистрали, в результате которого 56 многоквартирных домов в микрорайоне «Стрела» остались без отопления. Ремонтно-аварийные бригады немедленно приступили к работам. На данный момент место утечки обнаружено, специалисты устраняют последствия аварии.

– Мы проводим обходы, чтобы проинформировать каждого жителя микрорайона о возможности переезда на время устранения аварийной ситуации в специально развернутые пункты. К примеру, в санаторий Володарского, – сообщил Андрей Гришин. – Подготовлены листовки с номерами телефонов, по которым можно позвонить в случае, если температура в квартире станет некомфортной. Зарезервированы автобусы, которые доставят в пункты обогрева.

В этот день комиссия обошла многоквартирные дома на улицах Герцена, Пролетарской, Луначарского, Дзержинского, Ухтомского. В квартирах зафиксирована температура от 15 градусов тепла и выше.

– В настоящий момент уже есть желающие временно переехать в специализированные пункты, мы будем продолжать обходы, чтобы оказать помощь всем, кто в ней будет нуждаться, – подытожил начальник Управления ЖКХ города.