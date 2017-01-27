Офтальмологическое отделение открыто в больнице на станции Пенза

В клинической железнодорожной больнице открылось современное офтальмологическое отделение. Провести диагностику или лечение органов зрения здесь смогут все жители региона по полису ОМС.

«Тема офтальмологии в Пензенской области очень актуальна. Это одно из направлений, где существует очередность для оказания плановой медицинской помощи. Поэтому возможности, которые предоставляет данное учреждение для практического здравоохранения региона, оказались очень своевременными», – отметил министр здравоохранения области Владимир Стрючков.

Вновь созданное отделение офтальмологии стало результатом реализации совместного проекта министерства здравоохранения области и ОАО «РЖД» по программе государственно-частного партнерства. Ее главная цель – обеспечить жителей региона доступными и качественными медицинскими услугами.

«Мы очень много говорим о доступности медицинской помощи. Открытие этого отделения наглядно показывает, что руководство Пензенской области делает всё, чтобы заботить о каждом жителе города и региона. И очень приятно констатировать тот факт, что в это есть понимание и с руководством ОАО «РЖД», – подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

Отделение оснащено современным медицинским оборудованием. Для удобства пациентов открыт дневной стационар на 60 мест.

«Я давно знаю эту больницу, здесь сложился прекрасный коллектив. И уверен, что этот стационар будет очень востребован для жителей нашего города», – сказал Глава города Валерий Савельев.

Чтобы сделать операцию на глаза, пензенцам приходится ждать более полугода. Новое отделение поможет существенно сократить сроки.